به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور غنا پس از دریافت پیام کتبی دکتر احمدی نژاد با اشاره به روابط بسیار خوب و مثمرثمر دو کشور به علاقه دولت متبوع خود مبنی بر گسترش روابط و همکاریهای بیشتر با جمهوری اسلامی ایران تاکید و اظهار امیدواری کرد دو کشور از تمامی ظرفیتهای خود برای مقابله با اثرات بحران اقتصادی حاکم بر جهان استفاده کنند.

وی افزود: بار دیگر تاکید می کنم که باید مناسبات و همکاری خود را با کشورهای دوستی چون ایران توسعه دهیم.

معاون رئیس جمهور غنا نیز پس از دریافت پیام کتبی دکتر داوودی با اشاره به فعالیت جمهوری اسلامی ایران در بخشهای بهداشتی، عمرانی، کشاورزی و آموزشی در غنا خواهان حضور بیشتر ایران در این کشور شد.

وزیر امورخارجه غنا نیز ضمن تشکر از ارسال پیام تبریک و دعوت متکی از تصمیم دولت غنا مبنی بر فعال شدن روابط و توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها خبر داد.

محمدرضا باقری معاون آفریقای وزارت خارجه که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور حامل این پیامها بود نیز در این دیدارها ضمن اشاره به پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران طی سه سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آمادگی کشورمان را در آموزش نیروی انسانی، صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه های صنعتی در غنا و توسعه روابط در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اعلام داشت که مورد استقبال مقامات غنایی قرار گرفت.