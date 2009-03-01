وزارت صنایع به طرح های توسعه ای مازندران بیشتر توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران در ساری با اشاره به اینکه تعطیلی برای واحدهای صنعتی بسیار زیان آور است، تصریح کرد: تعطیلی در مقوله صنعت مازندران معنایی ندارد بنابراین رئیس جدید سازمان صنایع و معادن استان باید برای فعالیت مجدد برخی واحدهای تعطیل شده تلاش کند.

کریمی با بیان اینکه عدم حضور رئیس دستگاهی نباید مانع از عقب ماندگی های اداری در دستگاهها و پاسخگویی به ارباب رجوع شود، یادآور شد: حاشیه های بی معنی توسعه مازندران را از بین خواهم برد.

استاندار مازندران با اعلام اینکه طرح آمایش صنعت و معدن کشور رشد چشمگیری دارد، اظهار داشت: تاثیر بحران اقتصادی دنیا بر واحدهای صنعتی باید کمتر شود.

وی با بیان اینکه فشارهای سیاسی نمی تواند مانع از اجرای طرح های آمایش صنعت و معدن در کشور شود، گفت: مازندران به لحاظ قطبی بودن کشاورزی از صنعت بی بهره بوده است.

کریمی با اشاره به اینکه متاسفانه استفاده صحیحی از جنگل و منابع طبیعی استان در گذشته صورت نگرفته است، اظهار داشت: با رفع محدودیت های صنعتی باید شاهد توسعه صنعتی متوازن در استان باشیم.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه بسیاری از زمین های حریم راههای استان برای کاشت درخت و زراعت چوب موثر است، بیان داشت: مازندران با زراعت چوب در حاشیه جاده های استان می تواند مشکل منابع چوب خود را رفع سازد.

کریمی با بیان اینکه باید سیستم های تعالی مدیریت به مدیران واحدهای صنعتی آموزش داده شود، اظهار داشت: اصحاب صنایع باید کوهی از تجربه و علم را برای واحدهای صنعتی خود فراهم سازند.

وی خواستار ایجاد مهندسی مجدد در واحدهای صنعتی استان شد و افزود: فاصله ارتباطی صنعت و دانشگاه در مازندران باید نزدیکتر شود.

وی با اشاره به توسعه بنادر و فرودگاههای استان اظهار داشت: این اقدامات در راستای توسعه صنعتی استان صورت گرفته است.

استاندار مازندران خطاب به مدیر جدید سازمان صنایع و معادن مازندران گفت که از هم اکنون با تشکر از مدیران از تعارفات خودداری و برای توسعه صنعتی استان برنامه ریزی کند.

وی خواستار کاهش قیمت تمام شده محصولات واحدهای صنعتی در بازار شد و افزود: نگاه مدیریت ارشد استان عملیاتی کردن توسعه صنعتی در مازندران است.