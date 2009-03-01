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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۳

اعضای اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا وارد شیراز شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: 10 نفر از اعضای اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا به منظور گسترش روابط اقتصادی و تجاری وارد شیراز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این هیئت با تلاش ستاد حمایت و تشویق سرمایه گذاری فارس و سازمان بازرگانی و مشارکتهای شهرداری شیراز به مدت سه روز وارد شیراز شده و با نمایندگان بخش کشاورزی، صنعت و... دیدار خواهند کرد.

دبیر ستاد جذب و تشویق سرمایه گذاری فارس در این خصوص طی نشستی به خبرنگاران گفت: ستاد سرمایه گذاری فارس وظیفه جذب و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد به عبارتی پل ارتباطی بین بخش خصوصی داخل و خارج است که در همین راستا در سال جاری از شرکتهای معتبر اروپایی و حاشیه خلیج فارس برای سرمایه گذاری در استان دعوت شده است.

محمد مهدی کشتکار با اعلام اینکه یکی از کارهای مهم ما ارتباط با اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا است، افزود: اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا یکی از مراکز با نفوذ و قدرتمند از لحاظ تجاری در اروپا به شمار می رود که استان فارس به خاطر پتانسیلهای قوی و مناسب در حوزه های کشاورزی، توریسم، اقتصاد و... از اعضای این اتاق تقاضای اختصاص یک نمانیده اختصاصی در ایران را کردیم که مورد موافقت قرار خواهد گرفت و به زودی دفتر اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در ایران با مرکزیت فارس افتتاح می شود.

وی در ادامه با تاکید بر دو محور اصلی بحث و گفتگو با نمایندگان اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در این سفر و همکاریهای آتی گفت: استان فارس قطب کشاورزی کشور محسوب شده و از طرفی در بحث گردشگری نیز از جایگاه مناسبی برخوردار است از این رو محورهای گفتگوی در روزهای اول در این دو بخش خلاصه خواهد شد.

کد مطلب 841440

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