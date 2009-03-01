شکایتهای کارگری در بوشهر کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پیش از ظهر امروز حسین باشی زادگان در جمع کارفرمایان و مدیرعاملان بانک های استان بوشهر افزود: حدود 500 شورای سازش در استان بوشهر فعالیت می کنند که کاهش چشمگیر شکایت های کارگری و کارفرمایی بیان کننده موفقیت شوراهای سازش و روند رو به رشد فعالیت این شوراها است.
وی اظهار داشت: اعتقاد ما این است که مسائل کارگری و کارفرمایی پیش از طرح در هیئت های حل اختلاف باید به صورت کدخدا منشی حل شود.
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر به اجرای طرح پایش بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: در این طرح هر سه روز یک بار از کارگاهها بازدید می شود تا کارگرانی که هم بیمه بیکاری دریافت کرده و هم به صورت پنهانی به اشتغال می پردازند، شناسایی شوند.
باشی زادگان گفت: بیکاران استان بوشهربه مراکز آموزش فنی و حرفه ای ونهضت سوادآموزی معرفی می شوند و فعالیت همه دستگاههای مربوط در این حوزه مطلوب است.
وی با بیان اینکه بانک های استان بوشهر به ویژه بانکهای ملت و صنعت و معدن با بنگاههای زود بازده تعامل خوبی دارند اما محدودیت های ایجاد شده از سوی بانک مرکزی قابل قبول نیست، گفت: خط اعتباری ویژ ه ای که توسط این بانکها راه اندازی شده تا حدود زیادی مشکلات واحدهای متقاضی استمهال را برطرف کرده است.
باشی زادگان با اشاره به همکاری کمیسیون های منتخب دولت که دبیرخانه های آنها در اختیار سازمان های کار است، اضافه کرد: با همکاری این کمیسیون ها بدهی شرکت ها و بنگاههای اقتصادی واجد شرایط تا سقف دو سال استمهال شده و زمینه پرداخت تسهیلات نیز فراهم می شود.
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