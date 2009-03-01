شکایتهای کارگری در بوشهر کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پیش از ظهر امروز حسین باشی زادگان در جمع کارفرمایان و مدیرعاملان بانک های استان بوشهر افزود: حدود 500 شورای سازش در استان بوشهر فعالیت می کنند که کاهش چشمگیر شکایت های کارگری و کارفرمایی بیان کننده موفقیت شوراهای سازش و روند رو به رشد فعالیت این شوراها است .

وی اظهار داشت: اعتقاد ما این است که مسائل کارگری و کارفرمایی پیش از طرح در هیئت های حل اختلاف باید به صورت کدخدا منشی حل شود .

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر به اجرای طرح پایش بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: در این طرح هر سه روز یک بار از کارگاهها بازدید می شود تا کارگرانی که هم بیمه بیکاری دریافت کرده و هم به صورت پنهانی به اشتغال می پردازند، شناسایی شوند .

باشی زادگان گفت: بیکاران استان بوشهربه مراکز آموزش فنی و حرفه ای ونهضت سوادآموزی معرفی می شوند و فعالیت همه دستگاههای مربوط در این حوزه مطلوب است.

وی با بیان اینکه بانک های استان بوشهر به ویژه بانکهای ملت و صنعت و معدن با بنگاههای زود بازده تعامل خوبی دارند اما محدودیت های ایجاد شده از سوی بانک مرکزی قابل قبول نیست، گفت: خط اعتباری ویژ ه ای که توسط این بانکها راه اندازی شده تا حدود زیادی مشکلات واحدهای متقاضی استمهال را برطرف کرده است .

باشی زادگان با اشاره به همکاری کمیسیون های منتخب دولت که دبیرخانه های آنها در اختیار سازمان های کار است، اضافه کرد: با همکاری این کمیسیون ها بدهی شرکت ها و بنگاههای اقتصادی واجد شرایط تا سقف دو سال استمهال شده و زمینه پرداخت تسهیلات نیز فراهم می شود.