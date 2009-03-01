خدمات باند وسیع در پهنای فرکانسی 2 تا 3 مگاهرتز ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس لطف الله سبوحی امروز در مراسم اعطای پروانه به برندگان وایمکس گفت: از سال 85 تقاضاهای زیادی برای استفاده از این فناوری به سازمان ارائه شد از این رو با توجه به محدودیتهای باند فرکانسی مطالعاتی در این زمینه انجام و در نهایت با مصوبه هیئت دولت اقدام به صدور پروانه کردیم.

وی افزود: طبق مصوبه هیئت دولت صدور پروانه ها به صورت استانی انجام شد و تنها شرکتهای خصوصی می توانند در این مزایده شرکت کنند. ضمن آنکه باید سابقه علمی و مهندسی لازم در این زمینه را نیز داشته باشند.

سبوحی خدمات انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکس را موضوع این پروانه ها ذکر کرد و اظهار داشت: مدت اولیه این پروانه 6 سال است که تا 5 سال قابل تمدید است و اپراتورها می توانند در پهنای فرکانسی 2 تا 3 مگاهرتز خدمات خود را در استان قلمرو خود ارائه دهند.

معاون سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: شرکتهای ارائه دهنده خدمات ملزم هستند 9 ماه پس از تاریخ صدور پروانه، 80 درصد استان را پوشش دهند. این شرکتها باید خدماتی چون سرویسهای صوت و VOIP یکسویه به سمت خارج از کشور، اینترنت و اینترانت و خدمات پروانه های ISO و ISDP و سایر خدمات باند پهن را با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ارائه دهند.