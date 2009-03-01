محل قرارگیری آرامستانهای کشور نیازمند تغییر نگرش است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، صمد رجا ظهر امروز در مراسم آغاز به کار همایش ملی مدیریت آرامستانها در شیراز افزود: بر اساس نگاه کنونی، آرامستانهای کشور در خارج از شهرها بنا شده در صورتیکه دین اسلام به لزوم حضور مردم در آرامستانها جهت ایجاد تغییر و تحول در زندگی آنها تاکید دارد و این امر در صورت ساخت آرامستانهایی در داخل شهرها محقق می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر روستاهای جامعه ما ارتباط بیشتری با آرامستانها دارند به گونه ای که هر هفته تمام اهالی روستاها در آرامستان منطقه خود حضور می یابند در حالیکه در جامعه شهری ما چنین کاری انجام نمی شود و ارتباط مذکور دچار نوعی ازهم گسیختگی شده است.

معاون عمرانی استاندار فارس در ادامه سخنان خود گفت: باید به الگوی مناسبی برای زیباسازی قبور دست بیابیم تا کارهای ما در این بخش هم ارزان تر و هم با کیفیت تر صورت گیرد.

در ادامه این همایش مدیر دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور با اشاره به اینکه به زودی طرح جایگزینی قبور بالای 30 سال به مراکز اعلام خواهد شد، افزود: بحث آموزش یکی از مواردی بوده که در تمامی موضوعات قابل بررسی است که در همین راستا تشکیل سازمان آرامستانها در جهت ساماندهی به موضوعات مرتبط مطرح شد.

مسعود احمدی افزود: اولین حرکت مهم در راستای ساماندهی قانون غسالخانه ها بوده که در حال پیگیری و انجام کارهای قانونی آن هستیم و حرکت بعدی نیز زیان آور محسوب شدن برخی از مشاغل در آرامستانها بوده که مراتب این امر را نیز پیگیری خواهیم کرد.