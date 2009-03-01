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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۳

نخستین شورای حل اختلاف دامپزشکی کشور در یزد راه اندازی شد

یزد - خبرگزاری مهر: نخستین شورای حل اختلاف دامپزشکی کشور امروز در یزد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این شورا امروز با حضور معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور و نماینده قوه قضائیه در یزد راه اندازی شد و یزد نخستین استانی است که اقدام به راه اندازی شعبه تخصصی در خصوص مشکلات مربوط به دام و دامپزشکی کرده است.

با تشکیل این شورا به پرونده های متخلفین بخش تهیه و توزیع مواد غذایی، مراکز نگهداری، وسایل بسته بندی، فرآورده های دامی،‌ کشتارگاهها،‌ صنف قصابان و ... که در رعایت نکات بهداشتی کوتاهی می کنند، به طور ویژه رسیدگی می شود.

هدف از راه اندازی این شورا توسعه مشارکتهای مردمی و سرعت عمل در رسیدگی به اینگونه پرونده هاست.

شورای حل اختلاف دامپزشکی استان یزد هم اکنون دارای دو عضو اصلی و دو عضو علی البدل است و از امروز کار خود را به طور رسمی آغاز می کند.

کد مطلب 841446

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