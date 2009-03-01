26 باند قاچاق سلاح در آذربایجان غربی منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ خیبر تیبا ظهر امروز در نشست خبری افزود: در 11 ماه امسال 799 مورد عملیات در خصوص کشف سلاح در استان انجام شده است و میزان ورود سلاح و مهمات در استان 60 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی از متلاشی شدن 48 باند فساد و فحشا در استان خبر داد و گفت: در این زمینه 220 نفر شناسایی و دستگیر شده اند.

تیبا از تشدید طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی در سال آینده خبر داد و اظهار داشت: این طرح امسال با همکاری دستگاههای اجرایی با موفقیت کامل اجرا شد که 222 هزار و 399 مورد عرضه محصولات فرهنگی غیرمجاز با رشد 33 درصدی نمود بارز اجرای موفق این طرح در استان است.

وی در ادامه از کشف 11هزار و 300 دستگاه گیرنده ماهواره در استان هم خبر داد و افزود: متاسفانه ریشه بسیاری از مفاسد اخلاقی در جامعه ناشی از برنامه های مبتذل شبکه های ماهواره ای است.

سرهنگ تیبا مقابله با بدحجابی، تولید ناهنجاری صوتی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم، ارتباطات نامشروع و تجهیزات گیرنده ماهواره را از اولویت های اجرای طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی در استان ذکر کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای دقیق و بهتر این طرح در استان طی 11 ماه امسال پنج هزار و 300 نفر از عوامل انتظامی استان در قالب 241 کلاس آموزشی به همراه 30 هزار و 860 نفر دانش آموزش دختر در قالب 373 مورد آموزشی در خصوص آسیب های اجتماعی آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

یک میلیون و 956 هزار عدد مواد محترقه در آذربایجان غربی کشف و ضبط شد

سرهنگ تیبا در ادامه با اشاره به فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال گفت: متاسفانه هر سال در این ایام به رغم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی گسترده در خصوص خطرات استفاده از مواد محترقه شاهد گرایش جوانان به این سمت هستیم که ماههای اخیر در این زمینه یک میلیون و 956 هزار و 51 عدد مواد محترقه به همراه 20 دستگاه خودور کشف و 93 نفر در این زمینه دستگیر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری در زمینه انفجار مواد محترقه یک نفر جان خود را از دست داده، سه نفر مجروح و یک نفر دچار قطع عضو شده است و نیز دو باب واحد مسکونی به کلی ویران و سه باب منزل مسکونی نیز دچار خسارت شده اند.

به گفته سرهنگ تیبا در زمینه مواد محترقه 4 باب مغازه نیز در استان پلمپ شده است.