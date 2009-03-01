خبرنگاران از ورود به تمرین پرسپولیس منع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد بیش از 10 خبرنگار و عکاس برای پوشش خبری و تصویری تمرین عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه خیریه عمل حضور یافته بودند.

این تعداد خبرنگار قبل از ورود به محل تمرینات تیم با احمدرضا عابدزاده روبرو می شوند و او تاکید می کند که هیچ خبرنگاری حق حضور در محل تمرین تیم را ندارد. در ادامه هم تعدادی از افراد غیر مسئول مانع از حضور خبرنگاران در کنار زمین چمن ورزشگاه خیریه عمل شدند.

این در حالی بود که هیچ یک از مسئولان باشگاه پرسپولیس در محل تمرین حضور نداشتند تا پاسخگوی خبرنگاران باشند.

ظاهرا علت ناراحتی احمدرضا عابدزاده مطالب درج شده در یکی از روزنامه‌های ورزشی بوده که وی را به اختلاف با نلو وینگادا محکوم کرده بود.

خبرنگاران مدعی بودند اگر مشکلی وجود دارد، عابدزاده باید با آن رسانه که خبر اختلاف او با وینگادا را اعلام کرده برخورد کند و اجازه ورود خبرنگاران به تمرین بستگی به نظر مسئولان دارد و آنها باید مانع از حضور خبرنگاران در محل تمرین شوند نه مربی دروازه بان های پرسپولیس.