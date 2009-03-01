سالانه 35 هزار مگاوات برق در کشور مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس عارف خجسته ظهر امروز در مراسم رونمایی از نسل جدید توربین های بادی (توربین ملی بادران) افزود: در کشور سالانه نزدیک 30 هزار مگاوات برق تولید می شود در حالی که مصرف برق کشور 35 هزار مگاوات است و نکته حائز اهمیت اینجاست که می توان 20 هزار مگاوات از این انرژی را توسط نیروی باد تولید کرد.

وی با این بیان اینکه این مقوله نیز مانند تمامی برنامه های بلند مدت که در طرح های توسعه باید لحاظ شود نیازمند فرهنگ سازی است افزود: هدف اصلی متخصصین ما در ساخت توربین ملی بادران نیز حول همین چارچوب شکل گرفته است.

دبیر این همایش یکی از دستاوردهای مهم ساخت توربین بادران را عضویت ایران در کنفرانسیون بین المللی روابط عمومی عنوان کرد و تصریح کرد: ملحق شدن ایران به این کنفوانسیون و فعال شدن کشورا در آن با هدف برقراری ارتباط و عضویت در انجمن های جهانی شکل گرفت.

وی رایزنی با بنیاد جهانی صلح در خصوص نام گذاری سال 2010 بنام انرژی پاک را از دیگر برنامه های خود معرفی کرد.

خجسته در ادامه برگزاری مسابقه نقاشی انرژی پاک، انرژی باد و تقدیر از 15 آثار را برگزیده را یکی از برنامه هایی فرهنگ سازی حول محور باد معرفی کرد.