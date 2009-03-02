مصرف کنندگان از مخلوط کردن سفیدکننده ها و مایعات جرم گیر خودداری کنند

زهرا رایگان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مخلوط کردن سفید کننده ها و مایعات جرم گیر، موجب تولید بخارهای بسیار سمی و خطرناک کلر می شود که این امر، احتمال خفگی یا مرگ را به دنبال دارد.

وی با اشاره به فرا رسیدن ایام پایان سال و مصرف فراوان مواد شوینده و بهداشتی در این ایام به مصرف کنندگان، به ویژه خانمهای خانه دار هشدار داد: لازم است از مصرف مایعات سفید کننده و جرم گیر در مکانهای بسته خود داری کنید، زیرا استفاده از آن در مکانهای بسته، احتمال خفگی یا مرگ را افزایش می دهد.

کارشناس گروه شیمی و پتروشیمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با بیان اینکه در موقع مصرف سفید کننده ها، مایعات ظرفشویی و پودر های شوینده مصارف عمومی کف زیاد ( دستی ) از دستکش استفاده شود، افزود: لازم است در موقع مصرف به برچسب نشانه گذاری، موارد مصرف و احتیاط شرایط نگهداری و مصرف دقت ویژه ای شود.

رایگان خاطرنشان کرد: در مورد استفاده از پودرهای شوینده باید پس از حل شدن پودر در آب، البسه در محلول خیسانده شود و سپس عمل شستشو انجام گیرد.