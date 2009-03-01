پنج هزار نوبت مدرسه استیجاری در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، باقر مسلمی ظهر امروز در چهارمین گردهمایی مدیران منطقه ای ادارات کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس منطقه 4 کشور در بوشهر افزود: همچنین هم اینک 26 هزار مدرسه دو نوبته در کشور وجود دارد که یک نوبته کردن این مدارس در کشور نیازمند عزم ملی است.

وی با بیان این که تنها تا پایان برنامه چهارم توسعه فرصت داریم به جای اینها مدرسه بسازیم و مدارس استیجاری را به محض مطالبه به صاحبانشان برگردانیم، اظهار داشت: تا این وضعیت در کشور وجود دارد باید ساخت و ساز صورت گیرد زیرا بسیاری از ساختمانهای مدارس موجود نیز قدیمی هستند و باید بازسازی شوند .

معاون اداری مالی سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور با بیان که مشارکت های مردمی در امر مدرسه سازی کمک شایانی به این سازمان کرده است، گفت: در سال جاری 613 میلیارد تومان تعهد خیرین مدرسه ساز بوده که از این میزان 35 درصد زمین بوده و مابقی تعهدات ریالی خیرین است که با گذشته 11ماه از سال جاری، 40 درصد این تعهدات عملی شده است.

مسلمی در خصوص کلاس های تازه تاسیس نیز گفت: در سال جاری تاکنون سه هزار و 792 پروژه با ظرفیت 26هزار کلاس درس تحویل وزارت آموزش و پرورش شده است که بنا داریم تا پایان سال جاری نیز 500 پروژه دیگر اتمام و به این وزارتخانه تحویل بدهیم .