امکان پرورش سریع قارچ با صاعقه مصنوعی توسط محققان کشور فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسنجان حسین لقب هدف از اجرای این پروژه را ایجاد اشتغال در روستاها، عدم مهاجرت به شهرها، عدم نیاز به زمینهای مستعد کشاورزی، قابل اجرا بودن آن حتی در جاهایی که نیاز به نور کافی ندارند، مواد اولیه فراوان و ارزان و قابل دسترس، زود بازده آن و برگشت سریع ذکر کرد.

مجری طرح افزود: پرورش قارچ با استفاده از سامانه های u.v، رطوبت ساز، اولتراسونیک، حرارتی، هواساز، مولد اوزون، سامانه مکش و مولد ساعقه انجام شده است.

وی گفت: از طریق سیستم u.v آلودگی میکروبی از بین می رود که با استفاده از این سامانه و ورود میکروبها و باکتریهایی که از طریق u.v ضعیف می شوند با مصرف مواد غذایی که از این طریق به دست می آید می توان کارآیی سیستم ایمنی بدن را افزایش داد. علاوه بر آن حشرات نیز در اثر برخورد u.v عقیم شده و از تکثیر آنها جلوگیری می شود.

مجری طرح گفت: از طریق دستگاه رطوبت ساز علاوه بر تامین رطوبت می توان دمای فضای مورد نظر را تا حدود زیادی کنترل کرد و این خود سهم زیادی در کاهش هزینه های سوخت دارد.

وی افزود: به منظور کاهش مصرف سوخت، از طریق این سیستم حرارتی دمای مورد نیاز در محوطه پرورش قارچ ایجاد می شود لذا دیگر نیازی به تاسیسات گرانقیمت نیست و می توان آن را حتی در منازل مسکونی به راحتی با هزینه کم به اجرا درآورد.

به گفته این محقق، سامانه هواساز هوای مورد نیاز را با درصد رطوبت حدود 44 درصد وارد محوطه می کند و از این طریق اکسیژن مورد نیاز تامین می شود.

حسین لقب گفت: از طریق این سامانه مکش گازهای سمی ایجاد شده به طور خودکار از محوطه خارج می شود زیرا وجود گازهای سمی در محوطه باعث از بین رفتن قارچ می شود.

مجری طرح خاطرنشان کرد: با استفاده از دستگاه مولد صاعقه H.V و ایجاد شرایط مطلوب، ترکیبات کربنی نیتروژنی برای استفاده قارچ فراهم می شود. لازم به توضیح است گازهای آلاینده ای که در هوا عامل دردسرساز محسوب می شوند از طریق ایجاد واکنشهای شیمیایی به ترکیبات مفید تبدیل می شوند که با تامین مواد کربنی و نیتروژنی رشد سریعتر قارچ را سبب می شود.

وی ویژگیهای این پروژه را کاهش مصرف انرژی الکتریکی، مصرف بهینه آب که در خشکسالی، عدم نیاز به سمپاشی، عدم دستکاری ژنتیکی برشمرد.

وزن این قارچ تولید شده 450 گرم است.