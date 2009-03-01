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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۳۶

سال نجوم در مهر- 191

استقلال سازمان فضایی هند در انجام ماموریتهای فضایی

استقلال سازمان فضایی هند در انجام ماموریتهای فضایی

سازمان فضایی هند در حال تکمیل راکت فضایی است که می تواند در سالهای آینده این کشور را از وابستگی به دیگر سازمانهای فضایی از جمله آژانس فضایی اروپا رهانده و در بسیاری از زمینه های علوم فضایی به استقلال برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی هند در راستای نزدیک شدن به هدف ارسال فضانورد به فضا در حال تولید نسل جدیدی از راکتهای فضایی است که توانایی حمل تعداد بیشتری فضانورد و ماهواره هایی با وزن بیشتر را خواهد داشت.

این راکت GSLV نام داشته و با فعالیت خود طی سه سال آینده کشور هند را در رابطه با پرتاب گروهی از ماهواره های فضایی به خودکفایی خواهد رساند. به گفته مقامات پروژه تولید GSLV درصورتی که ساخت این راکت طبق برنامه پیش رود آغاز فعالیت آن در اوایل سال 2011 حتمی خواهد بود.

سازمان فضایی هند قصد دارد از این راکتها برای ماموریت ارسال فضانورد در سال 2015 استفاده کند. در عین حال این راکت توانایی حمل ماهواره هایی با وزن 2.5 تن که هند در گذشته برای پرتاب آنها به آژانس فضایی اروپا نیازمند بود را خواهد داشت.

ارتفاع راکت بالغ بر 44 متر و قطر آن 4 متر خواهد بود و میزان حجم حمل سوخت در آن نسبت به نمونه قدیمی سه برابر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش زی نیوز، سازمان فضایی هندوستان که در سال گذشته با ارسال فضاپیمای چاندرایان 1 به مدار ماه به یکی از بزرگترین پیشرفتهای فضایی خود دست یافت، معتقد است استفاده از این راکت علاوه بر کاهش و حتی قطع وابستگی به دیگر سازمانها از هزینه ماموریتهای فضایی نیز به میزان قابل توجهی خواهد کاست.

کد مطلب 841462

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