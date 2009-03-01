استقلال سازمان فضایی هند در انجام ماموریتهای فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی هند در راستای نزدیک شدن به هدف ارسال فضانورد به فضا در حال تولید نسل جدیدی از راکتهای فضایی است که توانایی حمل تعداد بیشتری فضانورد و ماهواره هایی با وزن بیشتر را خواهد داشت.

این راکت GSLV نام داشته و با فعالیت خود طی سه سال آینده کشور هند را در رابطه با پرتاب گروهی از ماهواره های فضایی به خودکفایی خواهد رساند. به گفته مقامات پروژه تولید GSLV درصورتی که ساخت این راکت طبق برنامه پیش رود آغاز فعالیت آن در اوایل سال 2011 حتمی خواهد بود.

سازمان فضایی هند قصد دارد از این راکتها برای ماموریت ارسال فضانورد در سال 2015 استفاده کند. در عین حال این راکت توانایی حمل ماهواره هایی با وزن 2.5 تن که هند در گذشته برای پرتاب آنها به آژانس فضایی اروپا نیازمند بود را خواهد داشت.

ارتفاع راکت بالغ بر 44 متر و قطر آن 4 متر خواهد بود و میزان حجم حمل سوخت در آن نسبت به نمونه قدیمی سه برابر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش زی نیوز، سازمان فضایی هندوستان که در سال گذشته با ارسال فضاپیمای چاندرایان 1 به مدار ماه به یکی از بزرگترین پیشرفتهای فضایی خود دست یافت، معتقد است استفاده از این راکت علاوه بر کاهش و حتی قطع وابستگی به دیگر سازمانها از هزینه ماموریتهای فضایی نیز به میزان قابل توجهی خواهد کاست.