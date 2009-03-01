فیلمبرداری "مختارنامه" در شاهرود آغاز شد

رضا استادی مدیر روابط عمومی "مختارنامه" درباره روند تولید این پروژه به خبرنگار مهر گفت: پنجم اسفندماه فیلمبرداری بخش‌های تهران با ضبط آخرین صحنه‌های خانه ابراهیم اشتر به پایان رسید و از امروز فیلمبرداری بخش‌های باقیمانده از جنگ مکه، صحنه‌های صف‌آرایی سپاه مکه و کربلا در شاهرورد آغاز شد. گروه برای دومین بار عازم شاهرود شدند.

وی ادامه داد: در این بخش از کار عرب‌نیا بازی می‌کند و بازی رضا کیانیان از 15 اسفند در نقش عبدالله بن زبیر آغاز می‌شود. جعفر دهقان و صالح میرزاآقایی از دیگر بازیگران هستند. گروه تا 28 اسفند در شاهرود مستقر است و بعد از آن برای تعطیلات نوروز به تهران می‌آیند. پیش‌بینی می‌شود فیلمبرداری "مختارنامه" تا پایان اردیبهشت طول بکشد.

"مختارنامه" به کارگردانی داود میرباقری و تهیه‌کنندگی محمود فلاح در سیمافیلم تولید می‌شود و در بیش از 40 قسمت زندگی و قیام مختار ابوعبیده بن ثقفی ملقب به ابواسحاق را روایت می‌کند. او یک علوی دوآتشه است که به خاندان پیامبر عشق و ارادت دارد. او سیاستمداری کهنه‌کار و باهوش و در عین حال جنگاوری بی‌نظیر و در شجاعت و بی‌باکی بی‌مثال است.

شهرت مختار به دلیل قیامی است که پس از واقعه عاشورا با هدف خونخواهی از شهدای دشت کربلا توسط او شکل می‌گیرد و به پیروزی می‌رسد. در زمانی که مردم کوفه از امام حسین (ع) برای آمدن به کوفه دعوت می‌کنند، او و قبیله‌اش نیز به طرفداری از امام (ع) حرکت خود را آغاز می‌کنند، اما مختار توسط عبیدالله بن زیاد دستگیر و روانه زندان می‌شود.

رضا رویگری، ژاله علو، فرهاد اصلانی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، داود رشیدی، پرویز پورحسینی، مهدی فخیم‌زاده، محمد صادقی، انوشیروان ارجمند و... در این مجموعه ایفای نقش می‌کنند.

عوامل تولید "مختارنامه" عبارتند از مسعود ولدبیگی طراح گریم، محسن شاه‌ابراهیمی مدیر هنری، ایرج شهزادی صدابردار، مسعود میمی مدیر برنامه‌ریزی و جمشید خندان منشی صحنه. نویسندگان متن اولیه حسن میرباقری و محمد بیرانوند.