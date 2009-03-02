هیچ گونه تعللی در احداث پالایشگاه مازندران پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زارعی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته ویژه احداث پالایشگاه در ساری پیش از این موانعی در مسیر احداث پالایشگاه بوده که این مشکلات با دستور و موافقت هیئت دولت تقریبا حل شده است.

وی افزود: کمیته اجرایی ویژه پالایشگاه باباجان مازندران با جلسه هفتگی خود بصورت ویژه پیگیر انجام امور پالایشگاه و به مرحله اجرایی در آوردن آن خواهد بود.

زارعی با اشاره به اینکه از تمام پتانسیلهای استانی در این زمینه استفاده می شود خاطرنشان کرد: بخش خصوصی تاکنون کارهای بسیار خوبی انجام داده اما اگر در هر مقطعی کوچکترین کم کاری صورت گیرد این کمیته با سرمایه گذاران دیگری همکاری خواهد کرد.

فرماندار ساری با بیان اینکه در ایجاد پالایشگاه هرگونه کم کاری و عقب نشینی، مسائل حیثیتی و اجتماعی و سیاسی خاصی به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: تمام مصوبات این کمیته حالت اجرایی داشته و هیچ مانعی هم در مسیر اجرای آنها وجود ندارد.

زارعی با اشاره به اینکه مهمترین فعالیت ها در ساری و در بخش مصوبات سفر هیئت دولت اجرایی کردن کار پالایشگاه باباجان است افزود: کارهای اجرایی پالایشگاه ارتباط مستقیم با فرمانداری ساری داشته و از طریق فرمانداری تمام کارهای پالایشگاه پیگیری می شود.

وی همچنین اظهار داشت: بعد از راه اندازی پالایشگاه برنامه هایی هم جهت تهیه خوراک نفتی پالایشگاه خواهیم داشت.