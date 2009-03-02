کمک 19 میلیون تومانی نیشابوریها به جشن نیکوکاری

رضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: امسال 12 پایگاه در شرق شهر نیشابور و پنچ پایگاه در سطح بخشهای میان جلگه و زبر خان وجوه نقدی و غیر نقدی مردم را در جشن نیکوکاری جمع آوری می کنند.

رئیس کمیته امداد منطقه یک نیشابور گفت: سال گذشته این کمیته توانست هشت پایگاه درسطح شرق شهر نیشابور و چهار پایگاه درسطح بخش های مذکور دایر کند .

وی خاطر نشان کرد: مبلغ 12 میلیون و 793 هزار تومان وجوه جمع آوری شده بین محرومان زیرپوشش این اداره و دیگر اقشار آسیب پذیر این منطقه جهت مصارف خوار و بار و پوشاک پخش شد .

وی عنوان کرد: هم اکنون هفت هزار و 200 خانوار با 14 هزار و 950 نفر جمعیت زیر پوشش کمیته امداد منطقه یک نیشابور قرار دارند .

در همین زمینه رئیس کمیته منطقه 2 نیشابور از دایر شدن 12 پایگاه درسطح غرب شهرنیشابور و پنج پایگاه در سطح بخشهای سرولایت، طاغنکوه و تحت جلگه خبر داد.

مجتبی بشارتی در گفتگو با مهر افزود: پارسال نه پایگاه در غرب شهر نیشابور و سه پایگاه در بخش های مذکور، پنج میلیون و 955 هزار تومان وجوه نقدی مردم نیک اندیش را جمع آوری کردند.

وی یادآور شد: این مبلغ بین شش هزار و 800 خانوار با جمعیت 13 هزار و 500 نفر زیر پوشش این کمیته توزیع شد.

