کلینتون و کرزای اوضاع افغانستان را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کلینتون در این تماس تلفنی که امروز عصر صورت گرفت اوضاع افغانستان و همچنین شرایط امنیتی حاکم بر آن را با کرزای بررسی کرد.

کاخ ریاست جمهوری افغانستان با اعلام این مطلب همچنین خبر داد که انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور از دیگر موارد گفتگوی بین دو مقام افغان و آمریکایی بود.

گفتنی است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 20 اوت برگزار شود و آمریکا و سازمان ملل نیز از این انتخابات اعلام حمایت کرده اند.

حامد کرزای رئیس جمهوری فعلی نیز تمایل خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرده اما آن را بطور قطعی علنی نکرده است.

برخی از کارشناسان بر این باورند که به سبب برخی انتقادات تلخ کرزای از نیروهای آمریکایی به سبب کشتار غیر نظامیان افغان، در صورتی که واشنگتن بتواند فرد دیگری را پیدا کند احتمالاً از کرزای عبور خواهد کرد.