خبرنگاران بسیجی توطئه های دشمنان را خنثی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پیش از ظهر امروز فتح الله جمیری در همایش خبرنگاران افتخاری بسیج سپاه استان بوشهر با تاکید بر این که خبرنگاران بسیجی دشمن شناس باشند، اظهار داشت: خبرنگاران بسیجی با دشمن شناسی رسالت سترگ خود را در پاسداری از انقلاب اسلامی ایفا کنند .

وی اظهار داشت: دشمن از طریق تبلیغات و کارهای رسانه ای سه رکن اسلام، رهبری و مردم را مورد هدف قرار داده است .

جمیری از نفوذ دشمن در بین نیروهای انقلابی به عنوان آسیب و تهدید یاد کرد و افزود: نفوذ دشمن یکی از موضوعاتی است که همیشه انقلاب های دنیا را تهدید و بعضا با مشکل روبرو می کند .

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر اضافه کرد: دشمن با تهاجم نرم فرهنگی برای تغییر نگرش، روحیه و کمرنگ کردن علاقمندی نیروهای انقلاب تلاش می کند .

در ادامه این نشست جانشین حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق استان بوشهر نیز گفت: خبرنگاران بسیجی برای مهندسی مفاهیم حقیقی که بیانگر ارزش های انسانی است تلاش کنند .

حجت الاسلام سید علی موسوی نژاد افزود: خبرنگاران بسیجی چشم ناظر بر کار مدیران هستند و نقش مهمی در پاسخگو کردن آنها دارند.

وی اظهار داشت: خبرنگاران از مرجع های فرهنگ ساز در جامعه هستند و نقش مهمی در بستر سازی و همراه کردن افکار عمومی در اجرای امور دارند .

جانشین حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق استان بوشهر گفت: خبرنگاران بسیجی به منفعت شخصی خود فکر نمی کنند و واقعیت ها و حقیقت ها را به جامعه و مسئولان منتقل می کنند.