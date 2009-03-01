18 میلیارد ریال کالای قاچاق در مهریز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این میزان کالا که بیش از 30 تن وزن دارد شامل انواع پارچه، پوشاک،‌ کیف و کفش،‌ اسباب بازی، وسایل تزئینی و ... است.

این میزان بار قاچاق در داخل دو دستگاه تریلی که از مناطق جنوبی کشور عازم استانهای مرکزی بودند،‌ جاسازی شده بود.

ماموران انتظامی ایستگاه شهید مدنی مهریز پس از توقف خودروها،‌ چهار قاچاقچی را دستگیر کردند و با تشکیل پرونده متهمین را تحویل مقامات قضایی استان یزد دادند.

این قاچاقچیان برای فروش و عبور دادن کالاهای خود از ایستگاههای بازرسی،‌ اسناد،‌ مدارک و فاکتورهای جعلی صادر کرده بودند.