استادان بین المللی شطرنج دوره نخست مسابقات را با پیروزی پایان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که در ساری در حال برگزاری است پیش از ظهر یکشنبه و در پایان دور نخست این رقابت ها، شادی پریدره استاد بزرگ شطرنج بانوان ایران ساغر گلی پور از ایران را شکست داد، مهری گلدیوا استاد بزرگ ترکمنستان برابر مارال غیبی از ایران به پیروزی رسید.

شایسته قادر پور، استاد بین المللی ایران به علت حاضر نشدن نگار قریشی از ایران برنده اعلام شد و پالوما کاستیلو استاد بین المللی از اسپانیا برابر الهام گلستانی از ایران به برتری دست یافت.

همچنین پیروزی مونا سلمان ماهینی برابر مهسا ایمانی از مهم ترین نتایج دور نخست این رقابت ها بوده است.

دور دوم این مسابقات از ساعت 17 عصر امروز در محل سالن ورزشی هتل نوید ساری برگزار می شود.

دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج بانوان جام فجر با حضور 73 شطرنج باز در نه دور به روش سوئیسی تا روز پنچ شنبه در هتل نوید ساری با هم رقابت می کنند.

در این رقابت ها دو استاد بزرگ، دو استاد بین المللی، دو استاد فیده و 23 شطرنج باز درجه دار بین المللی به همراه دیگر شطرنج بازان داخلی حضور دارند.

طاهره عبدی به عنوان سرداور این مسابقات است. جوایز نقدی این مسابقات ده هزار دلار بوده که به نفر اول دو هزار و 500 دلار اهداء می شود.