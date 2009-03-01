گازرسانی به گناباد 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، مهندس علیرضا معراجی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: تا اجرای این مرحله از این طرح، تاکنون چهار هزار و 410 خانوار از گاز برخوردار شده اند.

وی عملیات نصب و اجرای شبکه های گاز این شهرستان را دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی عنوان کرد و ادامه داد: در شهر کاخک نیز با اتمام عملیات گازرسانی، تاکنون یکهزارو 233 خانوار از گاز بهره مند شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی اشتراک پذیری بیش از یکهزار و 249خانوار در بیدخت گناباد را از دیگر اقدامات اخیر این شرکت برشمرد و اظهار داشت: 17 روستای شهرهای گناباد، بیدخت و کاخک توسط مشاور در حال تقشه برداری، برآورد مصرف و طراحی شبکه است که پس از بازنگری و تایید نهایی طرح، پیمانکار انتخاب و کار براساس اولویت بندی استان آغاز می شود.

وی درباره گازرسانی به شهرک صنعتی گناباد نیز اضافه کرد: توسط واحد مهندسی، طرح گازرسانی به این شهرک صنعتی بررسی شده است و در صورت موافقتهای پایانی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

معراجی خاطرنشان کرد: دو جایگاه سوخت CNG در گناباد و یک جایگاه در بیدخت به زودی راه اندازی می شود.