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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۴۴

طی اطلاعیه ای /

وزارت بهداشت تخلف در برگزاری آزمون دستیاری سالجاری را تکذیب کرد

وزارت بهداشت تخلف در برگزاری آزمون دستیاری سالجاری را تکذیب کرد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پی انعکاس خبر تجمع دانشجویان معترض به برگزاری آزمون دستیاری سال جاری در مقابل مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه ای تخلف در برگزاری این آزمون را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد: تخلف در برگزاری آزمون دوره های دستیاری سال جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صحت نداشته و کذب محض است.

در این اطلاعیه یادآور شده است: در 4 سال گذشته هیچ نوع تخلفی در برگزاری امتحان دستیاری صورت نگرفته و آزمون دستیاری سال جاری نیز در کمال صحت و امنیت برگزار شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بر خلاف ادعای تجمع کنندگان مبنی بر ارائه مدارک و مستندات تاکنون هیچ مدرک مستدلی در این خصوص به این وزارتخانه ارائه نشده است و همچنین این وزارتخانه حق پیگیری حقوقی و شکایت از رسانه هایی که اقدام به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و ایجاد شهبه در برگزاری این آزمون را برای خود محفوظ می دارد.

به گزارش مهر، سایت "ن" که اقدام به نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی در خصوص برگزاری آزمون دستیاری کرده است، به اتهام اخلال در نظم و امنیت عمومی و به دستور دادستان عمومی تهران توقیف شده و حکم جلب مسئول این سایت نیز صادر شده است.

کد مطلب 841476

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