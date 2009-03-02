همایش سراسری دیدگاههای اسلام در پزشکی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر سید حسین فتاحی معصوم ظهر امروز نشست خبری در همایش دیدگاههای اسلام در پزشکی در جمع خبرنگاران افزود: با پیشرفت تکنولوژی و علم دانشگاه علوم پزشکی به دستاوردهای تازه علمی و پژوهشی از قبیل برگزاری این همایش دست یافته است که به نوبه خود بی نظیر است.

وی در خصوص چگونگی این همایش و تفاوت آن با دوره های قبل اظهار داشت: در چهار دوره قبل این همایش به مباحث فقهی، دینی و اسلامی مسائل پزشکی پرداخته می شده در حالی که در این دوره به مهندسی نظامات اجتماعی با الهام از ساختارهای بدن انسان که مسئله ای اجتماعی می باشد پرداخته می شود.

دبیر پنجمین همایش دیدگاههای اسلام در پزشکی با توجه به ابعاد مختلف این همایش ادامه داد: این همایش در هشت محوریت شامل دیدگاههای اسلام در مورد انسان، بررسی نظام حکومت های موجود، بررسی نظام اقتصادی، بررسی نظام تولید، توسعه نوین انسانی در سیستمهای حکومتی موجود، بررسی نظام امنیتی و حافظتی در کشورهای مختلف و بررسی نظام بازرسی و نظارت در جوامع بشری است.

فتاحی از امتیاز بازآموزی در این همایش خبر داد و اذعان داشت: در این همایش سعی شده به خلاهای پزشکی و فقهی پاسخ داده شود موجب برقراری ارتباط و اساتید دانشگاه شود.

وی ادامه داد: تاکنون این همایش توانسته دستاوردهایی نظیر تدریس اخلاق پزشکی در دانشگاهها، تثبیت سازمان پزشکی قانونی، نظام پزشکی، قانون پیوند اعضا، سقط درمانی، اهدا جنین به زوجین نابارور را به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: از 160 مقاله به دبیرخانه همایش واصل گردیده که از این تعداد بیشتر از 40 مورد پذیرفته شده است و در این همایش 10 میزگرد تخصصی با حضور علما، اساتید وصاحب نظران برگزار می شود.

همایش دیدگاههای اسلام در پزشکی با موضوع مهندسی نظامات اجتماعی با الهام از ساختارهای بدن انسان 15-13 اسفند سال جاری و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.