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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۴۲

معمارزاده تا 20 روز دیگر آماده حضور در میدان است

معمارزاده تا 20 روز دیگر آماده حضور در میدان است

دروازه بان آسیب دیده تیم فوتبال پرسپولیس از آمادگی خود برای بازگشت به میدان ظرف 20 روز آینده خبر داد.

میثاق معمارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر افزود: خوشبختانه بدون مشکل کنار تیم تمرین می کنم و شرایط ایده الی دارم. روند درمانم به خوبی طی شده و دردی در ناحیه آسیب دیده زانویم احساس نمی کنم.

وی ادامه داد: برای تقویت قوای جسمانی‌ام روزی دوجلسه تمرین می کنم تا هرچه زودتر آماده حضور در میدان شوم. مربیان نیز از بهبود اوضاع جسمانی‌ام ابراز رضایت می کنند.

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: با شرایطی که در حال حاضر دارم فکر می کنم بتوانم تا 20 روز آینده برای پرسپولیس بازی کنم.

کد مطلب 841478

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