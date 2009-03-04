نگرانی برخی دانشگاهها از ایجاد فراگیر کاردانی به کارشناسی بی مورد است

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابراز نگرانی برخی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و علمی کاربردی از ایجاد دوره کاردانی به کارشناسی فراگیر در دانشگاه پیام نور برای سال 88 افزود: دانشگاه پیام نور تنها در یک سری رشته هایی که بخش غیردولتی در آنها وارد نشده اند، اقدام به راه اندازی دوره کاردانی به کارشناسی فراگیر کرده است.

وی اظهار داشت: وزارت علوم، پذیرش در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه پیام نور را به صورت ساماندهی شده انجام می دهد.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: رشته هایی که دانشجو در مقطع کاردانی به کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور در آنها پذیرش می شود در کل کشور توزیع شده و رشته هایی هستند که دانشگاههای علمی کاربردی و غیرانتفاعی در این رشته ها اقدام به پذیرش دانشجو نمی کنند.