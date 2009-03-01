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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۵

همایش "گفتارهای خانه" در حوزه معماری برگزار می‌شود

فرهنگستان هنر و مرکز رویدادهای معماری ایران نشست‌های هنر، ادبیات، فلسفه و معماری ایران را با موضوع مجموعه گفتارهایی درباره خانه در نقش جهان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رویدادهای معماری ایران فرهنگستان هنر با هدف گشودن افقی تازه در مطالعات معماری و فرهنگ ایرانی نشست‌های هنر، ادبیات، فلسفه و معماری ایران را با موضوع مجموعه گفتارهایی درباره خانه برگزار می‌کند.

این نشست‌ها از 14 تا 22 اسفند با حضور غلامحسین ابراهیمی دینانی، رضا داوری اردکانی، مهدی حجت، ایرج کلانتری، نغمه ثمینی، هوشنگ مرادی کرمانی و شادمهر راستین برگزار می‌شود.

همایش گفتارهای خانه روز چهارشنبه 14 اسفند افتتاح می‌شود و تا پنجشنبه 22 اسفند در مجتمع نقش جهان میزبان عموم علاقمندان است.

کد مطلب 841481

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