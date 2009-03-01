اسکویی درباره نمایش این مجموعه مستند از شبکه جهانی بی بی سی به خبرنگار مهر گفت: نمایش این مجموعه مستند از چندی پیش آغاز شده که قسمت پایانی آن دو نوبت در روز گذشته و یک نوبت امروز صبح پخش شده و یک نوبت امروز عصر ساعت 45/17 روی آنتن این شبکه می‌رود.

قسمت‌های اول و چهارم مستند را اسکویی و دوم و سوم را بهمن کیارستمی کارگردانی کرده‌اند. اسکویی درباره واکنش‌ها به "طعم ایرانی" گفت: قسمت اول توانست عنوان بهترین برنامه هفته را از آن خود کند و رای مثبت 88 درصدی به دست آورد. کنجکاوی زیادی برای دیدن این فیلم به وجود آمده بود و همین مسئله توانست آن را به عنوان برنامه منتخب هفته معرفی کند.

این مستندساز در مورد ساخت مستندهایی با موضوع ایران در پخش آن سطح جهان گفت: موضوع مستند "طعم ایرانی" به آداب و رسوم و غذاها و موسیقی مناطق مختلف ایران می‌پردازد و نمایش چنین تصاویری از ایران در حالی که هیچگونه موضعگیری سیاسی در آن وچود ندارد می‌تواند تاثیرات مناسبی بر ارائه تصویر درست از ایران در سطح بین‌الملل داشته باشد.

اسکویی همچنین سرگرم تدوین فیلم مستند "101 سگ ‌بی‌خال" است و قصد دارد اواخر بهار سال 1388 مستندی تازه را مقابل دوربین ببرد.