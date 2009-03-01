فضای کار و تلاش در استان فارس مهیا است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی ظهر امروز در جریان دیدار با جمعی از مسئولان شهرستان کازرون افزود: امیدواریم با توجه به وجود این فضای مناسب در جهت توسعه و رشد فارس به موفقیتهای مناسبی نیز دست یابیم.

وی تصریح کرد: در اولین خطبه نماز جمعه بوشهر هشت اولویت کاری را برای خود ترسیم کردم و در آخرین خطبه خود نیز گزارشی از عملی شدن اولویتها به مردم ارائه دادم که همگی آن را باید از لطف پروردگار دانست.

امام جمعه شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت شهرستان کازرون طی سالهای پس از انقلاب نیز بیان کرد: پس از انقلاب با توجه به فعالیتهای مختلفی که در حوزه های دینی، فرهنگی و اقتصادی پیگیری شد اعم از راه اندازی مدرسه علمیه صالحیه، برگزاری مراسم های مختلف مذهبی و مراسم نماز جمعه در سطح وسیع، کازرون در وضعیت ارزشمند و مناسبی قرار گرفت.