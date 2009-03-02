به گزارش خبرنگار مهر، جفری فوردن یکی از محققان و تحلیلگران ارشد در زمینه سیستمهای فضایی در موسسه ام آی تی است که از سال 2000 فعالیت خود را در این موسسه آغاز کرده است. وی در زمینه فعالیتهای فضایی و نظامی روسیه و چین مطالعات فراوانی داشته و با آغاز فعالیتهای فضایی ایران مطالعه بر روی این فعالیتها را نیز آغاز کرده است.

وی پس از ارائه اطلاعاتی در رابطه با فعالیتهای فضایی ایران در نشریه نیوساینتیست، که مهر پیش از این گزارش کرده بود ، این فعالیتها را بسیار پیشرفته تر از سطح انتظار جهان خواند. وی در رابطه با اطلاعات جدیدی که در رابطه با راکت سفیر و فعالیتهای فضایی ایران به دست آورده است به سوالات مهر اینگونه پاسخ داده است:

* خبرگزاری مهر : چه اطلاعات فنی جدیدی از ماهواره امید به دست آورده اید؟

جفری فوردن: این گونه به نظر می رسد که ایران از نوعی تکنولوژی مشابه تکنولوژی روسیه برای بهبود تکنولوژی موشکی خود استفاده کرده است. ایران تخصص و مهارت قابل توجهی را در تطبیق این تکنولوژی با اهداف خود نشان داده است. این روشی است که کشورهای دنیا برای دستیابی به تکنولوژیهای پیشرفته به آن اقدام می کنند.

* چه نکته قابل توجهی در تکنولوژی راکت سفیر 2 به چشم می خورد و چه عاملی باعث شده متخصصان دنیا فعالیتهای علمی ایران در زمینه فضا را بیش از انتظار بدانند؟

- نکته قابل توجه در این راکت موتوری است که ایران در ساخت راکت از آن استفاده کرده است زیرا این موتور قطعا بسیار پیشرفته تر از موتوری است که در گذشته در راکت شهاب مورد استفاده قرار گرفته است.



من به عنوان یک متخصص تجهیزات فضایی انتظار این عملکرد را از ایران نداشتم. به بیان دیگر استفاده از چنین موتور پیشرفته ای در ساخت راکت سفیر و تلفیق آن با تکنولوژی قدیمی تر اسکاد امری است که پیشرفت بزرگی برای ایران به شمار می رود. دسترسی به این تکنولوژی، ایران را در حمل سازه های سنگین تر به ارتفاع بیشتر توانمند خواهد ساخت.



همچنین کشورهای جهان انتظار دستیابی ایران به تکنولوژی این موتورهای پیشرفته را نداشته و هنوز هم درک درستی از این موضوع ندارند.

* آینده فعالیتهای فضایی ایران را چگونه می بینید؟

- به نظر من ایران توانایی خود را در پرتاب ماهواره و استفاده از آن را به اثبات رسانده و این دستاورد بسیار ارزشمند و قابل توجهی است. در عین حال این کشور به طور قطع با تولید راکتهای بزرگتر که توانایی حمل ماهواره های بزرگتری را خواهد داشت به موفقیتهای خود خواهد افزود.



با وجود اینکه هنوز نیاز به برخی تکنولوژیها در این کشور وجود دارد اما صنایع ایران به سرعت در حال مدرن شدن هستند و در عین حال از نیروهای علمی و مهندسی بسیار توانمندی نیز برخوردارند.



من فکر می کنم ایران در آینده می تواند تکنولوژی و علمی را که از تجربه ماهواره امید به دست آورده است را گسترش دهد.