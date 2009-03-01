جبهه مقاومت ایران و سوریه در حال گسترش است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز در دیدار محمد ناجی عطری نخست وزیر سوریه با اشاره به اینکه تحولات جهانی صحت مواضع سوریه و ایران را مبنی بر ایستادگی بر روی حق و پافشاری بر آن اثبات کرده است ، اظهار داشت : تحولات کنونی ما را به این نتیجه می رساند که بیش از گذشته روابط خود را مستحکم کنیم و مطمئن باشیم که پیروزی های بزرگتری را شاهد خواهیم بود .

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر دشمنان خاطر نشان کرد : درست است که امروز پیروزی های بزرگی به دست آمده و دشمنان رو به ضعف هستند اما هنوز دشمنان و دشمنی ها وجود دارند و نقطه خطر آنجایی است که فکر کنیم دیگر دشمنی وجود ندارد از این رو باید بر روی مواضع اصولی خود محکم ایستادگی کنیم تا شرایط به طور کامل به نفع ما ملت های مستقل تغییر کند.

وی افزود: تجربه نشان داده که راهی که تاکنون پیموده ایم درست بوده است و اگر امروز ایران و سوریه در منطقه و جهان جایگاه بالایی دارند بخاطر اتخاذ تصمیمات درست و ایستادگی و مقاومت بر روی آن تصمیمات است .



احمدی نژاد در ادامه با اظهار خرسندی از روابط رو به گسترش تهران و دمشق در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی خاطر نشان کرد : خوشبختانه مناسبات دو کشور به خوبی و در مسیر درستی در حال حرکت است .

محمد ناجی عطری نخست وزیر سوریه نیز در این دیدار با تقدیر از مواضع قوی و محکم رئیس جمهور در برابر وضعیت ظالمانه جهانی گفت: باید برای تقویت هر چه بیشتر جبهه استقامت و مقاومت دیدگاه های راهبردی مشترک خود را تقویت کنیم .

وی مذاکرات خود با معاون اول رییس جمهور را دارای نتایج بسیار ثمر بخشی دانست و گفت : امیدواریم با این مذاکرات بتوانیم گامهای بلندی برای ارتقای هر چه بیشتر روابط بخصوص در بخش اقتصادی برداریم.