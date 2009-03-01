30 درصد خیران مدرسه ساز خوزستان را بانوان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، قدرالله محمد نیاکان در پنجمین جشنواره بانوان مدرسه ساز خوزستان اظهار داشت: 30 درصد خیرین مدرسه ساز خوزستان را بانوان تشکیل می دهند و این استان در بین سایر استانها از این حیث دارای رتبه ارزنده ای است.

وی ادامه داد: به رغم اعتبارات مناسب دولتی به امر مدرسه سازی ولی همچنان نیاز به مشارکت خیرین در امر مدرسه سازی بسیار ضروری است.



نیاکان افزود: در سالهای اخیر تعهدات خیرین خوزستانی در ساخت مدارس رشد چشمگیری داشته است به طوری که در جشنواره دهم کشور خوزستان با 780 میلیارد ریال تعهد مدرسه سازی جایگاه ویژه ای را در کشور به خود اختصاص داد.

دبیر جشنواره بانوان خیر مدرسه ساز خوزستان نیز در این مراسم مشارکت زنان در امر مدرسه سازی را پررنگ دانست و گفت: ستاد بانوان خیر مدرسه ساز خوزستان با هدف شناسایی و جذب بانوان نیکوکار و تشویق آنان به امر خیر مدرسه سازی و همچنین نهادینه کردن فعالیت بانوان استان فعالیت خود را آغاز کرده است.

زیبا صالح پور مشارکت بانوان خوزستانی در امر نیک مدرسه سازی را موجب ارتقا جامعه دانست و گفت: بانوان خیراندیش خوزستانی تاکنون مشارکت خوبی در ساخت فضاهای آموزشی و رفع کمبود های آموزش و پرورش استان داسته اند.

در این جشنواره یک روزه جمعی از بانوان خیر خوزستانی آمادگی خود را برای کمک به ساخت فضاهای آموزشی جدید و رفع کمبودهای آموزشی و تجهیز مدارس استان اعلام داشتند.

در این جشنواره اعلام شد خوزستان در رشد مشارکت بانوان خیر در امر مدرسه سازی رتبه اول کشور را دارا است.