حضور معمارزاده و غیبت کریمی / برخورد بد عابدزاه با خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی با 15 دقیقه تاخیر آغاز شد که تعدادی از اعضای کادر فنی و بازیکنان پیش از آغاز تمرین با حضور در واحد سیار انتقال خون برای کمک به بیماران نیازمند در روزهای پایانی سال 87 خون دادند.

در زیر حاشیه این تمرین را می خوانید:

* احمدرضا عابدزاده به همراه دروازه بان‎‌های پرسپولیس از ساعت 14:45 دقیقه در زمین تمرین حاضر شدند و به مرور برنامه‌های تمرینی پرداختند.

* پیش از آغاز تمرین وینگادا برای دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و از آنها خواست با قدرت در دیدارهای باقی مانده لیگ حضور یابد تا پرسپولیس در نهایت به جایگاه شایسته ای دست یابد.

* میثاق معمارزاده پس از مدت‌ها در تمرین حضور یافت. وی پس از جلسه کادر فنی با بازیکنان برای دقایقی با نلو وینگادا سرمربی تیم صحبت کرد و برنامه تمرینی خود را به سرمربی پرسپولیس ارائه کرد.

* در این تمرین غیبت علی کریمی محسوس بود ضمن اینکه ابراهیم توره پس از یک روز غیبت در تمرینات گروهی شرکت کرد.

* پتروویچ که به دلیل مصدومیت بازی پیشین پرسپولیس را از دست داده بود در این تمرین حضور فعالی داشت ولی در خصوص حضورش در بازی با مقاومت سپاسی به خبرنگار مهر گفت: هنوز وضعیتم مشخص نیست و نمی دانم می توانم در این دیدار به میدان بروم یا نه.

* در این تمرین هواداران بحث‌های زیادی را مطرح کردند که در یکی از آنها در خصوص بازی حساس تیم‌های ذوب آهن و استقلال در روز چهارشنبه بود که هواداران پرسپولیس مطمئن بودند ذوب آهن، استقلال را شکست می دهد و شانس قهرمانی‌اش را افزایش خواهد داد.

* با وساطت وینگادا و افشین پیروانی خبرنگاران در محل تمرین حاضر شدند. این در حالی بود که همچنان عابدزاده ناراحتی خود را از این موضوع ابراز می کرد.

* در ابتدای تمرین امروز بازیکنان زیر نظر کاستا بدن‌های خود را گرم کردند و آماده تمرینات گروهی شدند.

* در این دقایقی وینگادا با پیروانی و سعداوی جلسه کوتاهی را برگزار کرد. همچنین میثاق معمارزاده هم به صورت اختصاصی دور زمین می دوید.

* در حالی که بازیکنان بدنهای خود را گرم می کردند در بیرون ورزشگاه درگیری مختصری بین تعدادی از هواداران پیش آمد که به دخالت لیدرهای پرسپولیس این درگیری خاتمه یافت.

* کارهای تاکتیکی و فوتبال در قالب دو تیم قرمز و زرد از دیگر بخش های تمرین امروز پرسپولیس بود. این بازی با برتری 2 بر صفر تیم قرمز به اتمام رسید. برای تیم قرمز فرضیات و توره گلزنی کردند. گل زیبای فرضیات با تشویق شدید هواداران حاضر در ورزشگاه و نلو وینگادا همراه شد.

* تمرین تیم فوتبال پرسپولیس امروز با توپ های جدیدی که در لیگ قهرمانان آسیا مورد استفاده قرار خواهد گرفت، انجام شد.

* علی اکبر استاد اسدی در تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس شرکت کرد. گفته می شود احتمال دارد این بازیکن پیشین تیم ملی به عنوان آنالیزور با سرخپوشان تهرانی همکاری کند.

* عابدزاده پیش از ترک محل تمرین بار دیگر برخورد بدی با خبرنگاران داشت و آنها را متهم به نشر اخبار کذب و بی اساس کرد.