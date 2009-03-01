به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی امروز در مراسم گشایش دومین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تهران با بیان اینکه جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته هر چند وقت یکبار با شیوع ایدز و مالاریا دست به گریبان می‌شوند، گفت: 5/2 میلیارد نفر در دنیا در معرض خطر ابتلا به مالاریا و 500 میلیون نفر مبتلا به این بیماری هستند و سالیانه یک میلیون نفر بر اثر ابتلا به مالاریا (عمدتا در آفریقا و بعضا اروپا) جان خود را از دست می‌دهند.

معاون دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با اشاره به فرایند جهانی برای مبارزه با مالاریا و سل در دنیا گفت: کشورهای کمتر توسعه یافته در معرض خطر پاندمی (جهان‌گیری) ایدز و مالاریا قرار دارند.

صالحی از تهیه گزارش فعالیتهای انجام شده در خصوص مبارزه با پاندمی و اپیدمی مالاریا توسط دبیرخانه OIC خبر داد و گفت: در دهه اخیر جامعه بین‌المللی پیشرفت‌های خوبی در زمینه بیماری پولیو (فلج اطفال) داشته است؛ به نحوی که شمار موارد مبتلا به پولیو در سال 2001 به 400 هزار نفر رسید.

وی با اظهار تاسف از اینکه مرگ و میر زنان و کودکان در برخی از کشورهای اسلامی نرخ بالایی دارد، گفت: این در شرایطی است که مرگ و میر زنان و کودکان در کشورهای توسعه یافته از بین رفته است.

معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با بیان اینکه 9 کشور از کشورهای OIC مرگ و میر بالای یک هزار در 100 هزار نفر جمعیت و در برخی کشورها دو هزار در 100 هزار نفر جمعیت را دارند، گفت: نرخ مرگ و میر کودکان در 6 کشور از 10 کشور OIC بالا است.

صالحی به امضای یادداشت تفاهم دبیرخانه OIC و CDC در دسامبر 2008 میلادی برای پروژه دسترسی مادران و کودکان به خدمات بهداشتی اشاره کرد و افزود: همچنین برنامه‌هایی را در سطح منطقه ‌ای به تصویب رسانده‌ایم.

وی عدالت را برگرفته از آموزه ‌های دینی برشمرد و افزود: عدالت به معنای دسترسی به خدمات بهداشت اولیه برای همه شهروندان است پس باید دولتها و سازمانهای غیر دولتی هم در این زمینه فعال باشند.

معاون دبیرکل OIC حمله وحشیانه به غزه را در تاریخ معاصر نادر دانست و افزود: در عصری که دائما از ارزشها و حقوق بشری حمایت می‌شود وقوع این فجایع و بی تفاوتی در برابر آن حیرت آور است.

صالحی با بیان اینکه سازمان کنفرانس اسلامی اهمیت فراوانی برای همکاری بین کشورهای اسلامی در همه زمینه ‌ها قائل است، افزود: قطعنامه 10 ماده ‌ای OIC در سال 2005 که در مکه مکرمه به تصویب رسید سند استراتژیکی برای توسعه OIC به شمار می ‌رود.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری کشورهای اسلامی در زمینه مبارزه با اپیدمی مالاریا و ایدز گفت: رهبران مسلمان پیش از این نگرانی خود را نسبت به گسترش بیماریهای عفونی ابراز کرده بودند.