دومین نمایشگاه بین المللی صنعت سرامیک در میبد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کاشی و سرامیک میبد، ظهر امروز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار داشت: در حال حاضر در شهرستان میبد 51 کارخانه تولید کاشی و سرامیک و صنایع جانبی مشغول فعالیت هستند و برگزاری چنین نمایشگاههایی می تواند در توسعه بیش از پیش این واحدها بسیار موثر واقع شود.

مرتضی صفدری زاده افزود: در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت سرامیک منطقه میبد به نمایش گذاشته می شود و در بسیاری موارد نیز تولیدات کاشی و سرامیک که برای نخستین بار در کشور صورت گرفته است،‌ به بازدیدکنندگان معرفی می شود.

وی بیان داشت: به عنوان نمونه تولیدات یکی از واحدهای تولیدی که برای نخستین بار در کشور اقدام به تولید کاشی در اندازه های 80 در 140 کرده است،‌ یکی از محصولات ویژه به نمایش درآمده در این نمایشگاه است.

صفدری زاده همچنین با اشاره به ویژگیهای این نمایشگاه بین المللی بیان داشت: نمایشگاه یاد شده در فضایی به وسعت شش هزار و 500 متر مربع و با شرکت 80 شرکت داخلی و خارجی کار خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه فضای امسال نمایشگاه نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده است،‌ یادآور شد: در این نمایشگاه کشورهای ایتالیا،‌ چین، امارات و هلند تولیدات خود را در معرض دید عموم قرار داده اند.

صفدری نژاد عنوان کرد: تبادل نظر و آشنایی با تازه های این صنعت، ایجاد بازار رقابتی در جهان، معرفی شهرستان میبد به عنوان قطب تولید کاشی کشور و ... از مهمترین دستاوردهای این نمایشگاه است.

نمایشگاه یاد شده از امروز تا 15 اسفندماه جاری در دانشگاه آزاد میبد پذیرای علاقمندان به صنعت کاشی و سرامیک است.

هم اکنون بیش از 45 درصد تولید کاشی و سرامیک کشور در استان یزد به ویژه شهرستان میبد صورت می گیرد.