اسامی داوران هفته سی ام لیگ برتر اعلام شد/ فینالی دیگر برای ترکی

به گزارش خبرنگار مهر، ترکی پیش از این دیدار حساس استقلال - پرسپولیس را در هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را قضاوت کرده بود.

اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 13/12/87

* فولاد خوزستان - صبای قم، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: فغانی، کمک‌ها: یزدانی و امینی، داور چهارم: خرمیان، ناظر داوری: جلال مرادی

* پرسپولیس - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران

داور: قهرمانی، کمک‌ها: فرح نیا و فریمانی، داور چهارم: ساعدی، ناظر داوری: جعفری

چهارشنبه - 14/12/87

* پاس همدان - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان

داور: صالحی، کمک‌ها: قراملکی و نقوی، داور چهارم: مهدوی، ناظر داوری: اصفهانیان

* مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: ممبینی، کمک‌ها: رفعتی و احمدی، داور چهارم: خداپرست، ناظر داوری: خوشخوان

* سایپا کرج - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: باغبان، کمک‌ها: صادق نوری و صفا، داور چهارم: شیخی، ناظر داوری: عسگری

* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی

داور: افشاریان، کمک‌ها: فروغی و داوری، داور چهارم: نوری، ناظر داوری: بهروان

* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

داور: ترکی، کمک‌ها: سخندان و کریمی، داور چهارم: واحدی، ناظر داوری: فلاح

* برق شیراز - پیکان قزوین، ساعت 15:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: حق وردی، کمک‌ها: ابوالفضلی و عباسی، داور چهارم: جابری، ناظر داوری: بک پور

* ابومسلم مشهد - راه آهن شهرری، ساعت 15:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: مهرپیشه، کمک‌ها: معتمدی و داوودزاده، داور چهارم: شهریارپناه، ناظر داوری: شریفی