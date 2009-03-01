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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۸

اسامی داوران هفته سی ام لیگ برتر اعلام شد/ فینالی دیگر برای ترکی

اسامی داوران هفته سی ام لیگ برتر اعلام شد/ فینالی دیگر برای ترکی

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در هفته سی ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور اعلام شد که بر این اساس دیدار حساس ذوب آهن - استقلال را محسن ترکی داوری خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکی پیش از این دیدار حساس استقلال - پرسپولیس را در هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را قضاوت کرده بود.

اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است: 
سه شنبه - 13/12/87
* فولاد خوزستان - صبای قم، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: فغانی، کمک‌ها: یزدانی و امینی، داور چهارم: خرمیان، ناظر داوری: جلال مرادی

* پرسپولیس - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران
داور: قهرمانی، کمک‌ها: فرح نیا و فریمانی، داور چهارم: ساعدی، ناظر داوری: جعفری

چهارشنبه - 14/12/87
* پاس همدان - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان
داور: صالحی، کمک‌ها: قراملکی و نقوی، داور چهارم: مهدوی، ناظر داوری: اصفهانیان

* مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: ممبینی، کمک‌ها: رفعتی و احمدی، داور چهارم: خداپرست، ناظر داوری: خوشخوان

* سایپا کرج - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: باغبان، کمک‌ها: صادق نوری و صفا، داور چهارم: شیخی، ناظر داوری: عسگری

* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی
داور: افشاریان، کمک‌ها: فروغی و داوری، داور چهارم: نوری، ناظر داوری: بهروان

* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
داور: ترکی، کمک‌ها: سخندان و کریمی، داور چهارم: واحدی، ناظر داوری: فلاح

* برق شیراز - پیکان قزوین، ساعت 15:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: حق وردی، کمک‌ها: ابوالفضلی و عباسی، داور چهارم: جابری، ناظر داوری: بک پور

* ابومسلم مشهد - راه آهن شهرری، ساعت 15:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: مهرپیشه، کمک‌ها: معتمدی و داوودزاده، داور چهارم: شهریارپناه، ناظر داوری: شریفی

کد مطلب 841498

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