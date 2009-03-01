سلاح های پیشرفته دشمنان هرگز ملت ایران را مرعوب نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ سلامی در مراسم گرامیداشت شهدای عملیات خیبر در قم، گفت: ملت ایران دشمنان را خوب شناخته و همه نقشه های آنان را تا کنون یکی پس از دیگری خنثی کرده است.

وی ادامه داد: استکبار جهانی به ویژه آمریکا می خواهد کشور ایران در جغرافیای سیاسی جهان وجود نداشته باشد و برای این کار از همه اهرم ها از جمله حمله نظامی و تحریم اقتصادی استفاده کرده است.

سردار سلامی گفت : ملت ایران تا کنون به خاطر ایمان به خدا و اطاعت از ولایت با تمام وجود در برابر آنها ایستاده و به پیروزی رسیده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه آمریکا امروز در جهان ذلیل شده است افزود: آنها در منطقه خصوصا در عراق و افغانستان سفره ای را گسترده اند که به سادگی توان جمع کردن آنها را ندارند و سالانه میلیون ها دلار در این کشورها هزینه می کنند بدون اینکه ثمری برای آنها داشته باشد.

سردار سلامی گفت: کشور ما بر هوا و زمین مسلط و دوش به دوش نیروها و شناورهای دشمن در هوا و دریا حرکت می کند و آنها از ما اضطراب دارند چرا که رزمندگان ما حتی شماره بدنه شناورهای آنها را خوانده و به ما منتقل می کنند.

وی افزود: اگر فرهنگ عاشورا نبود ملت ایران در جنگ تحمیلی در برابر دشمنان و اتحاد شرق و غرب که قادر بودند چندین بار کره زمین را منهدم کنند، اینگونه سرافرازانه پیروز نمی شد.

فرمانده نیروی هوایی سپاه اظهار داشت: ایران تنها کشوری است که استکبار در حاکمیت و حکومتش جایی ندارد و هیچ جایی از کشور به وجود نامحرمان و بیگانگان آلوده نیست و مردم خود در سرنوشتشان دخیل هستند

وی افزود: بحران اقتصادی که امروز گریبانگیر آمریکا و غرب شده است، تبعات زیادی را برای حکومت این کشور در آینده دارد.