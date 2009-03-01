غزالی دغدغه تأویل متون دینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیمیان که در همایش علمی غزالی سخن می‌گفت افزود: غزالی هر چند رساله‌هایی در رد تعلیمیه، باطنیه و اسماعیلیه و رویکرد آنان به قرآن کریم دارد اما با توجه به قواعدی که در ضمن تأویل بنا می‌نهد به خوبی تأثیرپذیری او در این زمینه از رویکرد باطنی به تفسیر قابل مشاهده است؛ رویکردی که بعدها در جریان‌های مهم فلسفی مانند حکمت متعالیه نیز مؤثر افتاد.

استاد دانشگاه شیراز در ادامه افزود: همانطور که بینش غزالی را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد، در مورد مفهوم تأویل از نظر وی هم می‌توان این تقسیم بندی را انجام داد. در دوره اول مفهوم تأویل عبور روشمند از ظاهر متن به معنای مجازی و در دوره دوم زندگی فکری او، تأویل به معنای عبور روشمند از ظاهر متن به معنای آن با حفظ ظاهر و قراین قطعی است.

او گفت: در دوره اول زندگی فکری غزالی پنج دوره را می‌توان برای "وجود" قایل شد که عبارتند از: 1- وجود ذاتی2- وجود هستی3- وجود خیالی4- وجود عقلی و 5- وجود تشبیهی. غزالی معتقد است میان این پنج درجه، ترتب وجود دارد و برای آنها اولویت قایل است. او در دوره دوم زندگی فکری خود "وجود" را به دو قسم می داند و آنرا به وجود غیب(روحانی) و وجود شهادت(جسمانی) تقسیم می‌کند. به اعتقاد او عالم شهادت، مثال و نمونه‌ای از عالم ملکوت است و عالم ملکوت به منزله ارباب افاضه کننده به ناسوت است.

این پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی خاطر نشان کرد: در دوره اول ، نظریه تأویل غزالی بر اساس قواعد تجرید و تدریج است. او در دوره دوم، بحث لزوم جمع میان ظاهر و باطن را مطرح می‌کند. علت این امر این است که خودش به سمت عرفان میل کرده و دارای کشفیاتی شده است. او در دوره اول تنها قرینه‌ای که مطرح می‌کند عقل است و در دوره دوم قراین او شامل کشف و نقل است.

وی گفت: به طور کلی مبانی نظریه تأویل در نزد غزالی، مبتنی بر توازن میان باطن و ظاهر است. او در هر دو دوره فکری خود موضع اعتدال بین دو کروه ظاهر و باطن را رعایت کرده است و سعی کرده با ابطال ظاهر، دست به تأویل نزند.

در ادامه این همایش دکتر اصغر دادبه به بررسی موضوع "غزالی و فخر رازی: نماینده دو دیدگاه در یک مکتب" پرداخت.

عضو هیأت علمی دایرةالمعارف بزرگ اسلامی گفت: وقتی صحبت از عقل‌گرایی می‌کنیم، مرادمان کسی است که در تعارض میان عقل و شرع جانب عقل را می‌گیرد. در حالتی که عقل و دین بر هم منطبق باشد که دیگر بحث عقل‌گرایی مطرح نیست. در مورد غزالی باید گفت که او مثل هر متکلم دیگر، جایی که تعارض میان عقل و شرع پیش می‌آید جانب عقل را نمی‌گیرد.

وی در ادامه افزود: در نظر گزارشگران تاریخ فکر و فلسفه ایرانی-اسلامی، غزالی و فخر رازی به مکتب کلامی اشعری تعلق دارند و هر دو متفکر از مدافعان این مکتب به شمار می‌آیند.

او خاطر نشان کرد: نکته مهم تحولاتی است که از روزگار ابوالحسن اشعری تا عهد غزالی و سپس تا عصر فخر رازی در مکتب موسوم به اشعری(اشاعره) رخ داده به گونه‌ای که گاه تفاوت‌های بنیادی و ماهوی در پاره‌ای نظریه‌ها پدید آمده است آن هم تا بدان حد که در تقابل با آراء اشعری و برخی از شاگردان و طرفداران وی قرار گرفته است(مثل نظریه "رؤیت")؛ دوم، میزان رسوخ و نفوذ آراء فلسفی و مهمتر از آن نفوذ و تأثیر جوهره جهان‌بینی فلسفی در اندیشه‌های متفکران اشعری، به میزان‌های مختلف، به ویژه در اندیشه‌ها و در شخصیت فخر رازی است؛ امری بس مهم که او را از غزالی متمایز می‌سازد و به او شخصیتی فلسفی می‌بخشد و موجب می‌شود تا بر خلاف غزالی متفکران را کافر نخواند و بدعت گذار نشمارد بلکه به نقد آنان بپردازد.

این پژوهشگر خاطر نشان کرد: غزالی، حکمش از پیش معلوم است. خردگرا کسی است که بی‌طرف باشد ولی او فلاسفه را از اول بحث خود اهل الحاد و کفر می‌داند و از پیش حکم می‌راند و می‌خواهد یک جا این حکم را تثبیت کند. اگر چه تردیدی در دانش و خرد و گستره دانش غزالی نیست ولی او در تمام مراحل فکری خود ، گرفتار این از پیش حکم صادر کردن است. او متکلمی خردگراست و در تحول و تطور شخصیتی نهایتا به شهود صوفیانه رسید. این حرکت و تحول، حرکت کلامی به شیوه سنتی و با شیوه های خاص بوده است. نتیجه شک غزالی یک حرکت درخشان فلسفی نیست.

سخنران پایانی روز نخست این همایش دکتر زهرا پورسینا بود که به بررسی "کاربردهای سه‌گانه عقل در نظر غزالی" پرداخت.

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: ناسازگاری سخنان غزالی درباره موضوعات گوناگون از جمله در باب تعریف عقل، و شأن و کارایی آن در رساندن انسان به معرفت، کار پژوهش در آثار او را دشوار می‌سازد. او گاهی عقل را تنها به حیث استدلالی‌اش محدود می‌کند و گاه آنرا به عرصه ایمان وارد می‌کند. گاه اعتمادش به عقل بسیار ضعیف یا محدود می‌شود و گاه در همه عرصه‌ها حضوری قابل توجه بدان می‌بخشد.

مؤلف کتاب "تأثیر گناه بر معرفت: با تأکید بر آراء آگوستین قدیس" در ادامه خاطر نشان کرد: تلاش برای یافتن نگاهی که غزالی بدین منبع معرفت دارد و سر و سامان دادن بدان در کار پژوهش نظام‌مند در آثار او تأثیری جدی دارد.

این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: به نظر می‌رسد که می‌توان استفاده غزالی را از "عقل" در سه حیث کلی اشاره به نفس انسانی، مرتبه استدلالی نفس، و کل مرتبه انسانی در معرفت مورد توجه قرار داد.