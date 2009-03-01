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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۹

تندباد بیش از 500 میلیون ریال در گلستان خسارت وارد کرد

تندباد بیش از 500 میلیون ریال در گلستان خسارت وارد کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد حوادث غیرمترقبه گلستان گفت: بیش از 500 میلیون ریال بر اثر تندباد شنبه شب به تاسیسات برق استان خسارت وارد شد.

مرتضی میراکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: وزش باید شدید با سرعت 86 کیلومتر برساعت موجب بروز و برجای گذاشتن خساراتی در سطح استان از جمله منطقه مراوه تپه شده است.

وی اظهار داشت: این حادثه موجب شکستگی تیربرق و قطع برق در برخی مناطق استان گلستان شده و به دیوار و سقف برخی اماکن مسکونی در استان نیز خسارت وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه موجب قطع 61 خط انتقال برق استان و قطع برق 35 روستای کلاله شد.

جانشین ستاد حوادث غیرمترقبه گلستان، همچنین از جاری شدن سیل در محدوده جنگل گلستان طی نیمه شب گذشته خبر داد و گفت: این حادثه نیز موجب آب شستگی جاده و بروز خسارت جزیی شده است.

به گفته میراکبری، ارتفاع سطح آب در رودخانه داخل پارک ملی گلستان به بیش از دو متر رسید و موجب شد تا محور مینودشت - بجنورد مسدود شود.

کد مطلب 841504

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