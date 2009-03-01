موضع گیری ها باعث بی اعتمادی مردم نشود/ تاکید بر پرهیز از تخریب کاندیداها

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو، معاون سیاسی وزیر کشور که در جمع اعضای مؤسسه اندیشه ولایت سخن می گفت، با بیان اینکه وظیفه اول مجریان انتخابات قانونگرایی و صیانت از آرای مردم است اظهارداشت: انتخابات یکی از بهترین صحنه ها برای بروز اخلاق حسنه است و اگر در تبلیغات انتخاباتی، ستادی یا کاندیدایی پایبند اخلاق انتخاباتی نباشند بعید است بعد از انتخابات نیز پایبند اخلاق باشد.

وی با یادآوری اینکه در گذشته عده معدودی می خواستند و شاید هنوز هم بخواهند فضای تبلیغات انتخاباتی ایران اسلامی را تخریب نموده و تبلیغاتی به روش های ناپسند و غیراخلاقی غرب را در این کشور باب نمایند، افزود: ما قرار است رئیس «جمهوری اسلامی ایران» را انتخاب کنیم و این پسوند اسلامی باید ماهیت کار در همه زمینه ها مثل تبلیغات، رقابت، فعالیت ستادهای انتخاباتی کاندیداها و همچنین اجرای مراحل مختلف انتخابات را برای همه ما مشخص نماید.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه در تفکر اسلامی اگر هدفی مقدس باشد برای رسیدن به آن نباید از ابزار دروغ، تهمت، شایعه پراکنی و تخریب استفاده کرد بیان داشت: وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات وظیفه صیانت از آرای مردم را به عهده داشته و به عنوان مجری برای ما فرقی نمی کند که چه کسی رئیس جمهور شود و در این زمینه ما امانت دار مردم هستیم و طبق قانون و مقررات عمل خواهیم کرد.

وی به مجموعه هایی از «بایدها و نبایدهای» انتخابات اشاره کرد و گفت: رعایت قانون، رعایت مصالح عمومی و منافع ملی در موضع گیری ها از طرف همه احزاب و رقبا و نظارت دقیق بر عملکرد ستادهای انتخاباتی از طرف خود کاندیداها جزو محورهای اصلی انتخابات است.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه در انتخابات سالم باید ستادها و طرفداران آنها در چارچوب دین عمل کنند، اظهار داشت: ستادهای تبلیغاتی رعایت انصاف، اعتدال، صداقت و امانتداری در تبلیغات، گزارشات و اخبار را باید مدنظر داشته باشند.

دانشجو درخصوص «نبایدهای» انتخابات نیز گفت: تخریب چهره و عملکرد نظام، شخصیت کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی و تحریک احساسات منطقه ای و قومی از جمله مسائلی است که به سلامت انتخابات آسیب می رساند و باید از آنها پرهیز شود.

وی با تأکید بر اینکه گروه های سیاسی و ستادهای رقبای انتخاباتی باید از آنچه در چارچوب دین نمی گنجد پرهیز کنند گفت: موضعگیری احزاب و شخصیت ها نباید به گونه ای باشد که موجبات بی اعتمادی مردم را فراهم آورد.