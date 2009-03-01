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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۴۸

فاطمه آلیا:

150 هزار معلول به چرخه مستمری بگیران سازمان بهزیستی وارد شدند

150 هزار معلول به چرخه مستمری بگیران سازمان بهزیستی وارد شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تهران در مجلس از ورود 150 هزار معلول واجد شرایط به چرخه مستمری بگیران سازمان بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فاطمه آلیا در دیدار با کودکان مجموعه مهر بهزیستی زنجان افزود: مرکز مهر زنجان در مقایسه با مراکز دیگر جزء مراکز نمونه کشوری است.

وی با ابراز خرسندی از دیدار کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مرکز مهر زنجان ادامه داد: از محل هدفمند کردن یارانه‌ها 90 میلیارد تومان جهت رفاه حال معلولین و ورود 150 هزار معلول واجد شرایط به چرخه مستمری پیشنهاد داده شده است.

آلیا افزود: همچنین 20 میلیارد تومان برای توانمند شدن 30 هزار زن سرپرست خانوار و تامین مسکن معلولان در بودجه پیشنهاد شده است که امیدواریم به تصویب برسد.

کد مطلب 841506

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