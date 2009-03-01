150 هزار معلول به چرخه مستمری بگیران سازمان بهزیستی وارد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فاطمه آلیا در دیدار با کودکان مجموعه مهر بهزیستی زنجان افزود: مرکز مهر زنجان در مقایسه با مراکز دیگر جزء مراکز نمونه کشوری است.

وی با ابراز خرسندی از دیدار کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مرکز مهر زنجان ادامه داد: از محل هدفمند کردن یارانه‌ها 90 میلیارد تومان جهت رفاه حال معلولین و ورود 150 هزار معلول واجد شرایط به چرخه مستمری پیشنهاد داده شده است.

آلیا افزود: همچنین 20 میلیارد تومان برای توانمند شدن 30 هزار زن سرپرست خانوار و تامین مسکن معلولان در بودجه پیشنهاد شده است که امیدواریم به تصویب برسد.