دو هزار هیئت مذهبی در استان مرکزی دارای پرونده هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حجت الاسلام احمد رضائیان ظهر امروز در اختتامیه اولین نمایشگاه فرهنگ و دستاوردهای هیئتهای مذهبی استان مرکزی در سالن اجتماعات هنرستان خوارزمی اراک افزود: هیئتهای مذهبی متشکل از قشرهای مختلف مردم است و از عوامل مهم و اثر گذار در پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می شوند.

وی با اشاره به اینکه هیئتهای مذهبی برای ترویج شعائر دینی به صورت خود جوش و مردمی تلاش می کنند اضافه کرد: مسئولان باید هیئتهای مذهبی را مورد حمایت قرار داده و برای اثرگذاری بیشتر و مطلوبتر هیئتهای مذهبی ضمن برگزاری کلاس های آموزشی، از روحانیان نیز استفاده کرد.

رضائیان با تاکید بر اینکه روحانیون نقش مهمی در اثرگذاری بیشتر هیئتهای مذهبی دارند، تصریح کرد: این هیئتها می توانند با برقراری ارتباط نزدیک با جوانان نقشه های شوم دشمن را در تهاجم فرهنگی خنثی کنند.

وی افزود: جوانان آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند که روحانیون باید مراقب باشند دشمنان ایران و اسلام نتوانند آسیبی به این سرمایه های انقلاب وارد کنند.

50 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند و در پایان از برخی هیاتهای عزاداری نمونه شرکت کننده در این نمایشگاه با اهدا لوح و هدایایی تقدیر شد.

در این نمایشگاه هیئتهای مذهبی شهرستانهای مختلف استان مرکزی در 20 غرفه عملکرد، دستاوردها و فعالیتها، ابزارها و لوازم عزاداری، وسایل تعزیه خوانی، عکس‌های قدیمی از یکصد سال گذشته هیات مذهبی را به نمایش گذاشته بودند.