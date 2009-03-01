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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۳۹

دو هزار هیئت مذهبی در استان مرکزی دارای پرونده هستند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار هیئت مذهبی و تشکل دینی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی دارای پرونده هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حجت الاسلام احمد رضائیان ظهر امروز در اختتامیه اولین نمایشگاه فرهنگ و دستاوردهای هیئتهای مذهبی استان مرکزی در سالن اجتماعات هنرستان خوارزمی اراک افزود: هیئتهای مذهبی متشکل از قشرهای مختلف مردم است و از عوامل مهم و اثر گذار در پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می شوند.

وی با اشاره به اینکه هیئتهای مذهبی برای ترویج  شعائر دینی به صورت خود جوش و مردمی تلاش می کنند اضافه کرد: مسئولان باید هیئتهای مذهبی را مورد حمایت قرار داده و برای اثرگذاری بیشتر و مطلوبتر هیئتهای مذهبی ضمن برگزاری کلاس های آموزشی، از روحانیان نیز استفاده کرد.

رضائیان با تاکید بر اینکه روحانیون نقش مهمی در اثرگذاری بیشتر هیئتهای مذهبی دارند، تصریح کرد: این هیئتها می توانند با برقراری ارتباط نزدیک با جوانان نقشه های شوم دشمن را در تهاجم فرهنگی خنثی کنند.

وی افزود: جوانان آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند که روحانیون باید مراقب باشند دشمنان ایران و اسلام نتوانند آسیبی به این سرمایه های انقلاب وارد کنند.

50 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند و در پایان از برخی هیاتهای عزاداری نمونه شرکت کننده در این نمایشگاه با اهدا لوح و هدایایی تقدیر شد.

در این نمایشگاه هیئتهای مذهبی شهرستانهای مختلف استان مرکزی در 20 غرفه عملکرد، دستاوردها و فعالیتها، ابزارها و لوازم عزاداری، وسایل تعزیه خوانی، عکس‌های قدیمی از یکصد سال گذشته هیات مذهبی را به نمایش گذاشته بودند.

کد مطلب 841507

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