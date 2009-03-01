تبدیل دانشکده هوا فضا واحد علوم و تحقیقات به قطب علمی بالگرد

به گزاش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به منظور تبیین و تعیین تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و یگان هوانیروز صورت گرفت، مواردی نظیر فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی، بکارگیری امکانات بالقوه طرفین، تامین و تجهیز کارگاههای آموزشی با استفاده از ابزارها و تجهیزات هوانیروز، برنامه ریزی جهت آموزش های آکادمیک در خصوص برگزیدگان هوانیروز، اعزام دانشجویان برای کارآموزی به شرکت ها و ساختمان های وابسته به هوانیروز، همکاری های تحقیقاتی با مرکز فناوری های نوین دانشگاه آزاد اسلامی (cast) و انتخاب گروههای کاری به منظور بررسی و تبیین تفاهم نامه فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی و یگان هوانیروز مطرح شد.

همچنین دکتر جاسبی با اشاره به امکانات و توانمندی های علمی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور گفت: زمینه همکاری بین واحد علوم و تحقیقات و هوانیروز به خصوص در دو بعد آموزشی و پژوهشی بسیار زیاد است و دانشگاه آزاد اسلامی از هرگونه حمایت در این زمینه دریغ نخواهد کرد.

وی بر استفاده از امکانات آموزشی دانشگاه برای نیروهای مرکز هوانیروز (در قالب دوره های کوتاه مدت و بازآموزی) و به کارگیری امکانات مرکز هوانیروز برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.

احدی نیز در سخنانی با اشاره به اینکه هوانیروز یکی از یگانهای بزرگ بالگرد ایران است که سابقه آن در بحث آموزشی 40 ساله است، گفت: دانشکده پرواز هوانیروز در اصفهان از بی نظیرترین دانشگاههای هوانوردی در خاورمیانه است.

وی با اشاره به اهداف و پژوهشهای صورت گرفته در یگان مذکور گفت: این یگان به آموزشهای مجازی و تحقیقاتی اختصاص دارد و از ایجاد بستر برای تعامل بین دانشگاه آزاد اسلامی و هوانیروز استقبال می کند.

در این دیدار که با حضور معاونان یگان هوانیروز، دکتر مجید عباسپور مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرهاد حسین زاده لطفی معاون پژوهشی واحد علوم و تحقیقات، دکتر تقی ترابی رئیس منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی و مهندس صنایعی برگزار شد از امکانات و دستاوردهای واحد علوم و تحقیقات بازدید شد.