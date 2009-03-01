طرحهای شهرداری باید پیوست اجتماعی و فرهنگی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف با بیان این مطلب در جمع اعضای کمیسیون اجتماعی و فرهنگی کلانشهرهای کشور گفت: نگرش اجتماعی جامع ترین نگرش است چرا که ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را نیز در دل خود دارد. حتی موضوع امنیت را نیز می توان صرفا از دریچه ابعاد و مسایل اجتماعی نگاه کرد.

شهردار تهران افزود: نبود نگاه جامع اجتماعی یکی از ضعفهای امروز کشور است در حالی که نگاه اجتماعی بسیار جامع و کامل است و چنین نگرشی باید در شهرداریها نیز به وجود آید. جامعه ما در حال حاضر شهرداری را به عنوان یک نهاد خدماتی محسوب می کند که فقط باید جاده و پل احداث کند و به امور نظافتی شهر بپردازد و حرف هم نزند.

وی با اشاره به ضرورت وجود رویکرد اجتماعی در امور شهری گفت: تمام طرحهای عمرانی و خدماتی شهرداریها باید پیوست اجتماعی و فرهنگی نیز داشته باشند تا هم آثار فرهنگی و اجتماعی این فعالیتها مشخص شود و هم جنس کار ما اجتماعی باشد.

قالیباف با اشاره به نقش مهم معاونت اجتماعی در شهرداری گفت: حوزه معاونت اجتماعی باید تاثیرگذارترین معاونتها باشد چرا که مسایل فرهنگی و اجتماعی مهمتر از امور خدماتی و عمرانی صرف است.

وی با بیان اینکه لازم است فلسفه وجودی شهرداری مشخص شود افزود: شهرداری باید توجه داشته باشد که شهروندان بر شهر تقدم دارند و از شهر مهمتر هستند. بنابراین توسعه فضاهای کالبدی شهر به منظور تامین آرامش و راحتی شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است.

شهردار تهران تصریح کرد: ما در شهرداری با روح و روان مردم سر و کار داریم و این نوع رویکرد اجتماعی می تواند آرامش را در شهر فراهم کند.

قالیباف با طرح این سئوال که آیا پر کردن چاله آسفالت مهم است یا حل چالشهای اجتماعی گفت: البته مدیر عاقل کسی است که هر دوی اینها را در نظر داشته باشد. با این حال پرداختن به آسیبهای اجتماعی اهمیت بیشتری دارد و واجب تر است چرا که شهروندان روح و روان آرام را به فعالیتها و امور دیگر ترجیح می دهند.

وی با اشاره به مسئولیت جامعه و حکومت در برابر آسیبهای اجتماعی افزود: به ازای هر جرمی که در شهر رخ می دهد سه نفر مسئول هستند: فرد مجرم، جامعه و مسئولان. ولی در کشور ما سهم جامعه و دولت در زمینه آسیبهای اجتماعی دیده نمی شود. اگر در کشور ما دانشجویان و فارغ التحصیلان با بیکاری مواجه هستند ما به عنوان حکومت در این موضوع سهم داریم.

شهردار تهران تاکید کرد: رویکرد اجتماعی و فرهنگی را باید در اولویت امور شهری قرار دهیم و چنین کاری پول نمی خواهد بلکه ذوق و سلیقه و اراده می طلبد. ما باید قانون و ضوابط را با اخلاق مداری و احسان همراه کنیم تا بتوانیم به شکل مطلوبتری به شهروندان خدمت کنیم.

قالیباف در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: در دورانی که ما در شهر مدیریت می کنیم اگر نمی توانیم شهروندان را نسبت به آینده شهرداری امیدوار کنیم حداقل کار ما باید این باشد که تلخیها و خاطرات ناخوشی را که از شهرداری در ذهن مردم وجود دارد پاک کنیم.

هفدهمین نشست کمیسیون اجتماعی و فرهنگی کلانشهرهای کشور که به میزبانی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و با حضور شهرداریهای مشهد، قم، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج و اهواز از روز شنبه آغاز شده بود پس از دو روز به کار خود پایان داد.