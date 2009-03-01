  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۱۸

با حضور سلیمانی:

جشن بزرگ تکمیل ارتباطات روستایی مازندران در فریدونکنار برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: جشن بزرگ تکمیل ارتباطات روستایی شرکت مخابرات مازندران با حضور وزیر ارتباطات و فناوری فردا در مرکز مخابرات ازباران شهرستان فریدونکنار برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، شرکت مخابرات مازندران توانسته است توسط کارکنان و متخصصان و مدیران متعهد زیر ساخت های مهمی را در مراکز مخابرات روستایی سطح استان طی دهه اخیر و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.

این شرکت توانسته در راستای توسعه و شکوفایی و افزایش خدمات دهی، بخش ارتباطات مناطق روستایی و کوهستانی و مناطق محروم استان را اعتلا بخشد.

به مناسبت سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی، جشن بزرگ تکمیل ارتباطات روستایی در استان مازندران با حضور سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بشارتی رئیس دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری فردا دوشنبه  در مرکز مخابرات ازباران شهرستان فریدونکنار برگزار می شود.

کد مطلب 841514

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها