جشن بزرگ تکمیل ارتباطات روستایی مازندران در فریدونکنار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، شرکت مخابرات مازندران توانسته است توسط کارکنان و متخصصان و مدیران متعهد زیر ساخت های مهمی را در مراکز مخابرات روستایی سطح استان طی دهه اخیر و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.

این شرکت توانسته در راستای توسعه و شکوفایی و افزایش خدمات دهی، بخش ارتباطات مناطق روستایی و کوهستانی و مناطق محروم استان را اعتلا بخشد.

به مناسبت سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی، جشن بزرگ تکمیل ارتباطات روستایی در استان مازندران با حضور سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بشارتی رئیس دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری فردا دوشنبه در مرکز مخابرات ازباران شهرستان فریدونکنار برگزار می شود.