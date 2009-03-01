  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۸

از پانزدهم اسفند صورت می گیرد؛

آغاز ثبت نام اینترنتی بازنشستگان کشوری برای حج عمره

آغاز ثبت نام اینترنتی بازنشستگان کشوری برای حج عمره

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری اعلام کرد: سومین دوره ثبت نام تشرف بدون نوبت به حج عمره بازنشستگان از پنجشنبه 15 اسفند ماه آغاز و به مدت یکماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم طوبایی با اعلام این مطلب افزود: ثبت نام برای تشرف بدون نوبت تنها برای فرد بازنشسته مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و با توجه به مقررات عمومی سازمان حج و زیارت خواهد بود.

وی افزود: با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده از سوی سازمان حج و زیارت و ضمن ثبت نام از متقاضیان یک هزار نفر از بازنشستگان به قید قرعه انتخاب و به حج عمره اعزام خواهند شد.

طوبایی همچنین تصریح کرد: اسامی برگزیدگان با توجه به سهمیه استانی ( نسبت جمعیت بازنشسته استانها) و انجام قرعه کشی مشخص و نتیجه از طریق پیام کوتاه به آنها اطلاع داده خواهد شد.

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه هیئت دولت در سال 84 و آیین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی-فرهنگی به بازنشستگان این ثبت نام تنها برای اعزام بدون نوبت به حج عمره است اما با توجه به هماهنگیهای انجام شده در سازمان بازنشستگی کشوری بازنشستگان منتخب که تا کنون از یارانه سفرهای سیاحتی - زیارتی استفاده نکرده باشند می توانند از مبلغ 2 میلیون ریال یارانه سفر برخوردار شوند.

اعزام بدون نوبت به حج عمره از دو سال پیش آغاز و تا کنون حدود 2 هزار نفر از بازنشستگان از این امکان برخوردار شده اند و بدین ترتیب در سال 88 نیز یکهزار نفر دیگر نیز اعزام خواهند شد. البته داوطلبان حج عمره باید از شرایط عمومی سازمان حج و زیارت برخوردار باشند.

کد مطلب 841517

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها