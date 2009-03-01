آغاز ثبت نام اینترنتی بازنشستگان کشوری برای حج عمره

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم طوبایی با اعلام این مطلب افزود: ثبت نام برای تشرف بدون نوبت تنها برای فرد بازنشسته مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و با توجه به مقررات عمومی سازمان حج و زیارت خواهد بود.

وی افزود: با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده از سوی سازمان حج و زیارت و ضمن ثبت نام از متقاضیان یک هزار نفر از بازنشستگان به قید قرعه انتخاب و به حج عمره اعزام خواهند شد.

طوبایی همچنین تصریح کرد: اسامی برگزیدگان با توجه به سهمیه استانی ( نسبت جمعیت بازنشسته استانها) و انجام قرعه کشی مشخص و نتیجه از طریق پیام کوتاه به آنها اطلاع داده خواهد شد.

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه هیئت دولت در سال 84 و آیین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی-فرهنگی به بازنشستگان این ثبت نام تنها برای اعزام بدون نوبت به حج عمره است اما با توجه به هماهنگیهای انجام شده در سازمان بازنشستگی کشوری بازنشستگان منتخب که تا کنون از یارانه سفرهای سیاحتی - زیارتی استفاده نکرده باشند می توانند از مبلغ 2 میلیون ریال یارانه سفر برخوردار شوند.

اعزام بدون نوبت به حج عمره از دو سال پیش آغاز و تا کنون حدود 2 هزار نفر از بازنشستگان از این امکان برخوردار شده اند و بدین ترتیب در سال 88 نیز یکهزار نفر دیگر نیز اعزام خواهند شد. البته داوطلبان حج عمره باید از شرایط عمومی سازمان حج و زیارت برخوردار باشند.