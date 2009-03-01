صادرات غیر نفتی به 16.5 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ‌عمومی گمرک ایران، در مدت یاد شده 29 میلیون و 335 هزار تن انواع کالا بدون احتساب میعانات گازی صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 76/0 درصد افزایش داشته است.

همچنین صادرات غیرنفتی کشورمان در این مدت با احتساب میعانات گازی 36 میلیون و 13 هزار تن و به ارزش 21 میلیارد و 247 میلیون دلار بود.

در مدت یاد شده 51 میلیارد و 497 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 22/22 درصد رشد داشته است.

وزن کالاهای وارداتی در این مدت 39 میلیون و 859 هزار تن بود که به لحاظ وزن نیز واردات کشورمان در 11‌ ماهه سالجاری16/9 درصد رشد داشت.

واردات کشوردر 11 ماهه سال گذشته 36 میلیون و 514 هزار تن و به ارزش 42 میلیارد و 133 میلیون دلار بود.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

در این مدت امارات متحده عربی با واردات 3 میلیون و 876 هزار تن انواع کالا به ارزش دو میلیارد و 72 میلیون دلار عمده‌ترین خریدار کالاهای ایرانی بود. این کشور 21/13 درصد از وزن و 55/12 درصد کل ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان را به خود اختصاص داده است.

همچنین عراق با 3 میلیون و 33 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 445 میلیون دلار دومین خریدار کالاهای ایرانی بود. سهم عراق در این مدت از مجموع صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ وزن 34/10درصد و از نظر ارزش 47/12 درصد بود.

چین با واردات 7 میلیون و 724 هزار تن انواع کالا از ایران به ارزش یک میلیارد و 819 میلیون دلار در رتبه سوم قرار دارد. سهم چین از کل کالاهای صادراتی ایران در این مدت به لحاظ وزن 33/26 درصد و از نظر ارزش 02/11 درصد بوده است.

همچنین هند با واردات 2 میلیون و 309 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 52 میلیون دلار و جمهوری کره با یک میلیون و 272 هزار تن به ارزش 790 میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در مجموع 09/62 درصد از سهم وزنی و 19/47 درصد از سهم ارزشی صادرات کشور در مدت یاد شده به پنج کشور فوق‌الذکر اختصاص یافته است.

عمده‌ترین صادرکنندگان به ایران

در11 ماهه سالجاری امارات متحده عربی 48/24 درصد از وزن و 22/24 درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داده است.

آلمان با 97/6 درصد سهم وزنی و 56/9 درصد سهم ارزشی در رتبه بعدی و چین نیز با اختصاص 54/5 درصد از سهم وزنی و 69/8 درصد از سهم ارزشی در رتبه سوم قرار دارد.

همچنین سوئیس با 63/13 درصد سهم وزنی و 37/6 درصد از سهم ارزشی و جمهوری کره با 83/3 درصد سهم وزنی و 55/5 درصد سهم ارزشی رتبه چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع نیز 45/54 درصد از وزن و 66/54 درصد از ارزش کل واردات کشور در11 ماهه سالجاری به 5 کشور یاد شده اختصاص دارد.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

در11 ماهه سالجاری پروپان مایع شده با 994 میلیون و 600 هزار دلار و با 02/6 درصد از کل ارزش صادرات رتبه اول را در بین اقلام صادراتی به خود اختصاص داده است.

همچنین متانول با 823 میلیون و 900 هزار دلار و با اختصاص 99/4 درصد از ارزش در رتبه دوم، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی به شکل مایع شده با 806 میلیون و 600 هزار دلار و با 88/4 درصد در رتبه سوم بوتان مایع شده با 650 میلیون و 100 هزار دلار و با 94/3 درصد در رتبه چهارم و پسته تازه یا خشک کرده با 644 میلیون دلار و با اختصاص 90/3 درصد از کل صادرات رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است.

دیگر اقلام عمده صادراتی نیز شامل اتیلن با 55/3 درصد، پارااکسیلن با 15/3 درصد، آمونیاک بدون آب با 31/2 درصد، فرش و سایر کفپوشهای نسجی با 30/2 درصد و کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه شده با 17/2 درصد بوده است.

در مجموع سهم 10 قلم کالای فوق‌الذکر از کل صادرات غیرنفتی در 11 ماهه سالجاری 21/37 درصد از کل ارزش و 38/28 درصد از کل وزن بود.

عمده‌ترین کالاهای وارداتی

در11 ماهه سالجاری بیشترین ارزش و سهم واردات به بنزین اختصاص دارد. در این مدت 2 میلیارد و 737 میلیون و 200 هزار دلار بنزین وارد شد که سهم بنزین از کل واردات 32/5 درصد بود.

شمش از آهن و فولاد غیرممزوج با اختصاص 88/4 درصد از ارزش کل واردات و سایر گندم سخت با 57/3 درصد رتبه‌های دوم و سوم را در بین کالاهای وارداتی به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین دیگر اقلام مهم وارداتی در مدت یاد شده به ترتیب شامل سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با اختصاص 61/2 درصد از کل واردات، دانه ذرت با 82/1 درصد، برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده با 27/1 درصد، قطعات منفصله جهت تولید خودروهای سواری با 17/1 درصد، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نوردشده با 08/1 درصد، میله‌های آهنی یا فولادی گرم نوردشده با 07/1 درصد و سوپرفسفاتها با 05/1 درصد بوده است.

سهم اقلام یاد شده از کل واردات کشورمان در 11 ماهه سالجاری از لحاظ ارزش 84/23 درصد و از نظر وزن 03/48 درصد بود.

براساس آمار دفتر آمار و فنآوری اطلاعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی 11 ماهه سالجاری 48 هزار و 482 دستگاه خودرو سواری به ارزش 920 میلیون و 44 هزار دلار وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 33/35 درصد و از نظر ارزش 49/25 درصد افزایش یافته است.

در مجموع برای مدت مذکور معادل 10 میلیارد و 616 میلیون و 83 هزار دلار صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده است که با توجه به صادرات 16 میلیارد و 512 میلیون و 97 هزار دلاری بدون احتساب صادرات میعانات گازی حدود 54/155 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه درخصوص ارزش صادرات کالا تحقق یافته است.