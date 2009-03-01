نخستین همایش سرمایه گذاری زنجان ابتدای سال 88 برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر امروز در جلسه ستاد سرمایه گذاری گفت: به منظور اجرای هرچه بهتر این همایش، کمیته کارشناسی جهت برنامه ربزی و ارائه تصمیمات لازم جهت فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری در بخش های صنعت، گردشگری، خدمات و عمران شهر و پروژه های دیگر تشکیل شود.

استاندار زنجان تدوین مشخصات کامل پروژه های سرمایه گذاری در بخش های مختلف را از وظایف کمیته کارشناسی سرمایه گذاری عنوان کرد.

رئوفی نژاد از ایجاد شهرک سرمایه گذاری شرکت های خارجی و اجرای طرح بانک زمین با هدف زیرکشت بردن 25 هزار هکتار زمین از اراضی شیب دار استان خبر داد و افزود: با اجرای این طرح فرصت مناسبی جهت استفاده از ظرفیتهای موجود در استان و ایجاد اشتغال و بهبود بخش کشاورزی فراهم خواهد شد.

میانجی دبیر ستاد سرمایه گذاری استان گزارشی از عملکرد ستاد سرمایه گذاری در 15 روز گذشته خبر داد و گفت: مذاکراتی در خصوص طرحی با عنوان یک و یک و شرکت سرمایه گذاری پارسیان جهت سرمایه گذاری در استان صورت پذیرفته است.