به گزارش خبرنگار مهر، در نشست اخیر کمیته داوران اعضای این کمیته ضمن تاکید بر اجرای آیین نامه جدید کمیته داوران، کمیته‌های فرعی و مسئولان زیر شاخه‌های کمیته داوران را معرفی کردند.

بر این اساس، کمیته‌های فرعی کمیته داوران شامل پنج بخش اصلی چیدمان، آموزش، نظارت، انضباطی و توسعه و استعدادیابی است که براساس تصمیم اعضای کمیته داوران مطابق این تقسیم بندی مسعود عنایت به عنوان مسئول بخش چیدمان داوری، غلامرضا بهروان به عنوان مسئول بخش آموزش، منوچهر نظری به عنوان مسئول بخش نظارت، خانم سهرابیان و مسعود عنایت به عنوان مسئول بخش انضباطی و حمید خوشخوان به عنوان مسئول بخش توسعه و استعدادیابی کمیته داوران انتخاب شدند.

کمیته داوران از این پس با تقسیم کار و ساماندهی امور در کمیته‌های فرعی بصورت مستقل به ساماندهی امور داوری و اجرایی این کمیته خواهد پرداخت.