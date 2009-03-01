جاعل حرفه ای اسناد و مدارک شناسایی و دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره جزئیات این پرونده گفت: با شکایت فردی به پلیس آگاهی مبنی بر اینکه فردی با اخذ 2 میلیون تومان از وی قول داد تا از طریق راههای قانونی کارت معافیت از خدمت برای وی تهیه نماید که بعد از دریافت کارت متوجه جعلی بودن آن شد که با دریافت این اخبار کارآگاهان تحقیقاتی را شروع کردند که در نهایت با شناسایی جاعل حرفه ای به پایان رسید.

وی با عنوان این مطلب که کارآگاهان با استفاده از تمام امکانات دستگیری جاعل را در دستور کار قرار دادند افزود: در مرحله بعد کارآگاهان با استفاده از راهنمای مالباخته و ترفندهای ویژه پلیس آگاهی متهم را شناسایی و موفق شدند او را به همراه یکی از همدستانش دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: متهم اصلی در بازجوییها ضمن اعتراف به جرم خود عنوان کرد که از مدتها قبل دارای دفتر کاریابی بوده و با جعل دهها مدرک کارشناسی متقاضیان را تحت عنوان مهندس به شرکتهای مختلف معرفی و از هر کدام بابت این کار 700 هزار تومان دریافت داشته است.

سرهنگ محمدیان افزود: کارآگاهان پلیس در بازرسی از منزل متهم انواع مدارک تحصیلی، دهها جلد شناسنامه، گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت، کارت ملی، مهرهای مربوط به سازمانها و چندین سی دی حاوی اسناد جعلی را در کنار چند دستگاه رایانه، پرینتر، اسکنر و محلولهای شیمیایی که برای جعل استفاده می شد را کشف و ضبط کردند.

به گفته وی متهمان پس از تکمیل پرونده با صدور قرار روانه زندان شدند و تلاش برای دستگیری استفاده کنندگان از مدارک جعلی همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان عنوان کرد: شهروندان با گزارش سریع وقوع انواع جعل به پلیس می توانند نقشی تعیین کننده در کاهش آمار جعل اسناد و مدارک داشته باشند.